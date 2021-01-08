Noter huzurunda çekiliş yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı’ndan yararlanmaya hak kazananları açıkladı.

Yapılan açıklamada, programa müracaat edenler arasında çekiliş yapıldığı ve çekiliş sonucunda programdan yararlanmaya hak kazananların belirlendiği kaydedildi.

Kırsal kalkınma kapsamında bölge halkının desteklenmesi, ayrıca hellim tescili gereği ihtiyaç duyulan küçükbaş hayvan sütünün karşılanması amacıyla küçükbaş hayvan sayısının ve işletme sayısının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

TİKA tarafından Türkiye’den getirilen ve karantina süreleri tamamlanan ivesi ırkı hayvanların dağıtımı için son aşamaya gelindiği belirtilen açıklamada, program kapsamında peyderpey getirilecek hayvanların ilk partisinin dağıtımı için İskele’de noter huzurunda yapılan çekiliş ile hak sahiplerinin belirlendiği ve programın, 2021 yılında da ülke genelinde devam edeceği kaydedildi.

Noter huzurunda yapılan çekiliş ile hak sahipliği kazanan 9 yararlanıcıya 20’şer koyun ve 1’er koç olmak üzere toplamda 180 koyun ve 9 koçun önümüzdeki hafta verileceği duyurulan açıklamada, komisyonun, şartları taşıyan kişileri belirlediği ve bu kişiler arasından yapılan çekiliş ile 9 asıl 2 de yedek belirlendiği kaydedildi.

Kimler hak sahibi oldu?

Programdan yararlanacak kişilerin isimleri şöyle:

“1. Recep Düzgün, 2. Mehmet Güneş, 3. Tahir Genç, 4. Yahya Güngöl, 5. Mehmet Gökkaya,

6. Yıldız Temel, 7. Melek Hacıoğlu, 8. Seher Kırbaç, 9. Naile Akbaş,

Yedek kazanan kişiler:

1. Abis Korkmaz, 2. Derya Talay.”

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 11:26