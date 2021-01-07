Allah’tan kullanmadı

Suna ERDEN

Girne’de önceki gün eğitim gördükleri üniversitenin kampüsünde olay çıkaran Fas uyruklu Soufiane Allal, Ayman Ghabraoui ve Hamza Sote şikayet üzerine tutuklandı. Olay yerinde gözaltına alınan zanlılardan Soufiane Allal’ın belinde 24 santim uzunluğunda bıçak bulundu.

Yapılan soruşturma kapsamında kampüsün güvenlik kameraları incelendi. Zanlılardan Soufiane Allal ve Ayman Ghabraoui’nin bir taraf olup, Hamza Sote ile kavga ettikleri tespit edildi. Allal’ın belindeki bıçağı olayda kullanmadığı belirlendi. Üç zanlı dün teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarılırken, Allal aleyhine farklı suçlama getirildi.

Mahkemede olayı aktaran Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Lambasuyucu, 5 Ocak 2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında Girne’nin Karakum bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüs alanında Soufiane Allal ve Ayman Ghabraoui’nin Hamza Sote ile kavga ettiklerini söyledi. Polis, iki taraf arasında çıkan sözlü tartışmanın karşılıklı darba dönüştüğünü ifade etti.

Suçüstü yakalandılar

Polis memuru, zanlıların kavgada karşılıklı olarak birbirlerine tekme tokat vurduklarını, yapılan şikâyet üzerine üçünün de olay yerinde suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlıların üzerinde arama yapıldığını, Soufiane Allal’ın belinde 24 santim uzunluğunda bıçak bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlıların ifade verip, suçlarını ve aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiklerini açıkladı. Polis memuru, üç zanlının da üniversite öğrencisi olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, üzerinde bıçak bulunan Soufiane Allal’ın yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise giderek imza atması şartları ile serbest bıraktı. Ayman Ghabraoui ve Hamza Sote ise 100’er bin liralık şahsi kefalet senediyle serbest bırakıldı.