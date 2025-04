"Vatandaşın derdi ne tanınma, ne seçim, ne de türban"

Ömer KADİROĞLU

Dövizdeki yükselişe göre ithal ürünlerin fiyatlarındaki artışlar yetmezmiş gibi sebze ve meyve fiyatları da vatandaşların bütçesini zorluyor. Evin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamakta zorlandığını söyleyen vatandaşlar “Bizim derdimiz ne seçim, ne türban, ne de tanınmadır. Derdimiz çarşıdaki yangındır” diyerek, yetkililerin önlem almasını istiyor.

Mersin’de 8 liraya satılan kabağın, Girne açık pazarda dünkü satış fiyatı 50 liraydı. Çilek ve erik fiyatları da vatandaşların tepkisini çekti. Çileğin kilosu 150, eriğin de bin liradan satıldı. Buna tepki gösteren tüketiciler “çilek ülkesinde yaşıyoruz ama fiyatlar bir türlü düşmüyor. Çocuklarımıza meyve alamaz duruma geldik” dedi.

Ne dediler?..

Mehmet Çelebi

“Pazar yerinden taze enginar ve çilek aldım. Fiyatlar her zamanki gibi. Artık yeni fiyat düzenine alışmamız lazım. Hemen hemen her hafta artarak devam eden fiyat politikası vardır. İhtiyacımız olan meyve ve sebzeyi biz çok şükür alabiliyoruz ancak alamayan çok insan vardır. Birkaç yıl öncesi ile bugünkü Kıbrıs’ı kıyasladığımız zaman enflasyonda, nüfusta, trafikteki çilede, eğitimde ve sağlıkta ciddi değişiklikler var. Bir ülkenin refah seviyesi için üç şeye bakmak lazım. Birincisi eğitim, ikincisi sağlık ve üçüncüsü ulaşımına bakmak gerekiyor.”

Fadime Güven

“Pazar yerinden alışveriş yapmak için geldim ancak fiyatlar çok pahalı. Her gün zam geliyor. Pazar yeri de ucuz diye geliyoruz ancak burası da ucuz değil ve eve yarı dolu yarı boş gidiyoruz. Her istediğimizi eskisi gibi alamıyoruz. Birkaç yıl önce her şey daha güzel ve daha ucuzdu. Satan kişilere de bir şey diyemiyoruz çünkü üretim maliyetleri arttı.”

Lami Adsız (Pazar esnafı)

“Satışlarımız iyi gidiyor ancak eskisi gibi değil. Geçen hafta domatesi 35 liraya sattık bu hafta 70 lira. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Tamam, üreticiler de haklı ama bir haftada yüzde yüz artış olamaz. Artan fiyatlar karşısında satışlarımız geriliyor. 2 kilo alan bir kiloya ve adetle alıma düştü. Bugün 2 tane kabak 2 tane domates alan insanlar var. Beklentimiz bunun düzelmesidir.”

Sonay Eroğluları

“Fiyatlar çok yüksek ve hiçbir şey alamıyoruz. İhtiyacımız olanların dörtte birini alabiliyoruz. Beklentimiz bu meyve ve sebze fiyatlarının ucuzlamasıdır. Aldığımız para belli ve hiçbir şeye yetmiyor. Birkaç yıl öncesine baktığımızda her şey ucuz hayat daha güzeldi ancak şimdi hiç bir şey alınmıyor ve her geçen gün insanlar alım güçlerini kaybediyor.”

Sema Gülmez

“Pazar yerinden alışverişe geldik ama fiyatlar yüksek. Pazar yeri marketlere göre daha ucuz olsa da markette 89 lira olan domates burada 30 TL. İhtiyacımız olan meyve ve sebzenin tamamını alamıyoruz. Çocuğum var ve onun yiyebileceği kadar bütçemizin de elverdiği kadar alıyoruz. Birkaç yıl öncesi ile bu günü kıyasladığımız zaman özellikle pandemiden sonra fiyatlar bayağı bir uçtu. Tarım konusunda çok zayıf olduğumuzu görüyorum ve tarımın güçlendirilmesi ile bu pahalılığın önlenebileceğini düşünüyorum.”

Baha Akgün

“Pazardan alışverişe geldim ancak fiyatlar orta hallidir. Biraz daha ucuz olsa daha iyi olacaktır. İhtiyacımız olan meyve ve sebzeyi alamıyoruz çünkü orta halli de olsa fiyatlar zorluyor. Eskiye göre baktığımızda Kıbrıs’ta çok şey değişti. Çok fazla ve çok ülkeden insan buraya geldi ve bunu biraz frenlemeleri lazım. Binalar çok kötü durumda ve hiç bir şey iyiye gitmiyor. Daha iyi olmasını istiyoruz.”

Rüstem Işık (Pazar esnafı)

“Satışlar çok şükür iyi gidiyor ama satışlarda ciddi bir gerileme vardır. Vatandaş da haklı çünkü üretim maliyetleri arttıkça fiyatlar yükseliyor ve vatandaşlar da eskisi gibi alamıyor. Vatandaşlar fiyatlara tepki gösteriyor ancak üretim maliyetlerimizi anlatınca halk da anlayış gösteriyor.”

Fatoş Özdamar

“Fiyatlar pazara özgü değil genelde çok yüksek. Her şeyden almak istediğinizde zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Biz az nüfuslu bir aileyiz ve ihtiyaçlarımızı alabiliyoruz ancak kalabalık aileler için çok zor. Üreticiler için de tüketiciler için de çok sıkıntılı bir durumdayız. Fiyatlar gerçekten çok yüksek ve Allah herkese kolaylık versin. Birkaç yıl öncesi ile bugüne baktığımızda Kıbrıs’ta değişen çok şey var. En başta aşırı artan nüfus, hizmetlerdeki aksamalar, ekonomi ve daha birçok değişim var.”

Ersin Çeker

“Fiyatlar normal geliyor. Aslında ben fiyatlar dolayısıyla pazara gelmiyorum marketlerdeki ürünleri beğenmediğim için taze almak adına Pazar yerine geliyorum. Pazar yeri marketlerden yüzde 20 oranında daha ucuz satış yaptığı için buraya geliyorum. Birkaç yıl öncesine baktığımızda Kıbrıs’ta değişen ve önlem alınması gereken ekonomi ve artan nüfustur. Buraya çok fazla oranda üçüncü ülkelerden insanlar geldi ve bunun önleminin alınması gerekiyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyacımız olan ürünleri rahatlıkla alamıyoruz.”

Bayram Saylık (Pazar Esnafı)

“Satışlarımız iyi güdüyor. Eski ile kıyasladığımız zaman aynı değil ancak eski üretim maliyetleri ile bugünkü üretim maliyetleri çok çok fazla arttı. Vatandaşlara da hak veriyoruz fiyatlara tepki gösteriyorlar ancak alışacağız. Bugün bir işçinin maliyeti 60-70 bin lirayı buluyor. Üretim için gerekli olan girdi maliyetlerini de hesaba koyunca fiyatlar normaldir. Bir beklentimiz artık kalmamıştır.”

16-04-2025 16-04-2025

Çarşamba Pazarı Mersin Hali

Can erik 1000 TL 292.68 TL

Asma yaprağı 700 TL 100 TL

Formoza erik 220 TL 50 TL

Nektarin 220 TL 54.42 TL

Üzüm 200 TL 267 TL

Acı Biber 200 TL 24.37 TL

Mantar 200 TL 26.17 TL

Bezelye 135 TL 15 TL

Çilek 150 TL 40.15 TL

Çağla badem 150 TL 27.19 TL

Kivi 150 TL 38.73 TL

Taze fasulye 140 TL 85.83 TL

Ananas 120 TL (Adet) 64.88 TL (Kilosu)

Dolmalık biber 120 TL 32.53 TL

Enginar 100 TL (3 Tane) 27.75 TL (Kilosu)

Pırasa 100 TL (3 Bağ) 15.69 TL (Kilosu)

Yenidünya 100 TL 32.18 TL

Çarli biber 100 TL 19.70 TL

Kırmızı elma 80 TL 32.77 TL

Armut 80 TL 13.61 TL

Nar 80 TL 15 TL

Muz 75 TL 40.52 TL

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025, 10:48