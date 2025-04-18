Gazeteciler endişeli

Güney Kıbrıs’ta basın özgürlüğüne darbe vuracak bir yasa tasarısının gündemde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Gazetecileri İzleyin- Hükümetin Kötü Niyetli Yasa Tasarısı- Basın Özgürlüğüne Saldırı” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde hükümete ait bir yasa tasarısının basın özgürlüğünü öldürdüğünü yazdı.

Yasa tasarısında gazetecilerin konuşmalarının izlenmesi ve kaynaklarının ifşa edilmesini mümkün hale getiren yersiz ve net ifadeler bulunduğunu yazan gazete, tasarıya göre Polis Genel Müdürü, İstihbarat Teşkilatı Başkanı, polis müfettişi veya bu kişiler tarafından yetkilendirilen bir kişinin gazetecilere karşı işlem başlatabileceğini ifade etti.

Gazete iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde basın özgürlüğünü düzenleyen Avrupa kanunuyla (EMFA- European Media Freedom Act- Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası) uyumu hedefleyen söz konusu yasa tasarısının, gazetecilik dünyasına göre basın özgürlüğünü öldürdüğünü yazdı.

Rum İçişleri bakanlığının kaleme aldığı ve istişare için müdahil taraflara sunduğu Avrupa yasasının uygulanmasına dair yasa tasarısı metninin gazetecilerin kötü niyetli bir şekilde izlenmesine olanak sağladığını kaydeden gazete, yasa tasarısında yer alan maddeler temelinde gazetecilerin kaynaklarının korunamayacağını da vurguladı.

Gazetecilik gizliliğinin kaldırılmasının bir polis müfettişinin başlatacağı işlemin ardından sağlanabileceğini kaydeden gazete, yasa tasarısının yetkili makamların gazeteciler aleyhinde izinsiz bir izleme yazılımı kullanılmasına olanak tanıdığını da belirtti.

Haberde gazetecilik dünyasının tepkilerinin ardından, yasa tasarısının yapılacak değişikliklerle birlikte bir ay sonra yeniden ortaya konacağı belirtildi.