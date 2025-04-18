23 Nisan coşkusu 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler, dün kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinliklerde konuşmalar yapılırken, çocuklar Atatürk’ün emanetine sonsuza dek sahip çıkacaklarını söyledi.

Lefkoşa bölgesinde yer alan ilkokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi güzergahında gerçekleştirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun eşlik ettiği yürüyüşe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık bürokratları ve öğretmenler de katıldı.

Kortej yürüyüşü öncesinde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu öğrencilerle birlikte anıta çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından yürüyüşüne başlayan kortejin ilk durağı Cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde toplanan öğrencilerle bir araya geldi ve öğrencileri selamlayarak, sohbet etti.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir Türk devleti olarak varlığını sürdürdüğünü ve devletin geleceğinin çocuklara emanet olduğunu vurguladı.

Sen rahat uyu Ata

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinlikte günün anlam ve önemine dair konuşmayı ise Atatürk İlkokulu öğrencisi Halil Bozyel yaptı.

“Sen rahat uyu Ata” diyen Bozyel, Atatürk’ün emanetine sonsuza dek sahip çıkacaklarını söyledi.

Törende Gelibolu İlkokulu öğrencisi Suat Rana Diken de şiir okudu.

Etkinlik, Şht. Tuncer İlkokulu’nun bando gösterisi, 9 Eylül İlkokulu’nun halk dansları, Şht. Yalçın İlkokulu’nun dans ve Necat British Koleji’nin cimnastik gösterisiyle sona erdi.

Çocuklar 23 Nisan için Meclis’teydi

Ayrıca İlköğretim Dairesi’ne bağlı 19 okuldan 947 öğrenci, 23 Nisan Bayramı için Cumhuriyet Meclisi’ndeydi.

Öğrenciler Meclis bahçesinde düzenlenen 23 Nisan töreninde şiirler okudu, dans etti.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve milletvekillerinin de izlediği törende öğrenciler adına konuşan Necati Taşkın İlkokulu’ndan Rüya Sancak, 23 Nisan’ın Türk milletinin bağımsızlık yolundaki onurlu yürüyüşünün, kendi kaderini tayin etme kararlığının, çocuklara duyulan sonsuz güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Sancak şunları ifade etti:

“Bu ülkede bağımsız şekilde yaşayabiliyor, eğitim alabiliyor, düşündüklerimizi özgürce ifade edebiliyorsak bunları Atatürk’e ve vatanı için can veren kahramanlara borçluyuz.”

Gurur duyduk

Çavuşoğlu, Rüya Sancak’ın sözlerinin altına imzasını koyabileceğini, bu konuşma ile gurur duyduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 23 Nisan’ın sadece geçmişi anmak değil geleceği şekillendirmek için de vesile olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, “Egemenliği sadece askeri yöntemlerle değil bilim ışığında, aydınlık, devletine, milletine sahip çıkan nesillerle koruyabiliriz. Bu nesiller öğretmenlerimize emanettir” dedi.

Çocuklar geleceğin en önemli teminatıdır

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk halkının egemenlik mücadelesine ışık tutacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak, 23 Nisan’ı da çocuklara armağan ettiğini, bunun dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu hatırlattı.

“Çocuklar geleceğin en önemli teminatıdır. Onlara ve öğretmenlerimize güvenimiz tamdır” diyen Öztürkler, KKTC’nin egemenliğinin, ülkenin geleceğinin eğitim ışığında, genç nesillerle ve öğretmenlerle şekillendirileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler dans gösterileri sundu, şiirler okudu. 23 Nisan töreni ikramla ve tüm katılımcıların yer aldığı anı fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.