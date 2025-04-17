Tahliye olacaktı

Cezaevinde rahatsızlanan 55 yaşındaki Tevfik Kuyucuoğulları hayatını kaybetti.

Kuyucuoğulları önceki gün saat 07.30 raddelerinde Eski Cezaevinde televizyon izlerken rahatsızlandı. İlk müdahale gardiyanlar tarafından yapılırken, Kuyucuoğulları kısa sürede gelen 112 Ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yolda yeniden kalbi duran Tevfik Kuyucuoğulları’na ikinci müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Anjiyoya alınan Kuyucuoğulları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Girne Belediyesi personeli olan Kuyucuoğulları ‘yaralama’ suçundan 4 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Mazbata borcunun da gündemde olması nedeniyle tahliyesi ertelenen Kuyucuoğulları’nin bir hafta sonra tahliye edilmesi bekleniyordu. Tevfik Kuyucuoğulları’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Öte yandan Lefkoşa’da sakin Volkan Lavkan (E-77) ise dün gece ikametgahında aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yitirdi.

Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

