Bir ölü, 6 yaralı

ABD'de, on binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Florida Eyalet Üniversitesi kampüsünden silah sesleri yükseldi. Bir kişinin öldüğü, en az altı kişinin yaralandığı olayın ardından saldırgan gözaltına alındı. ABD’deki Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti en az 6 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırıyla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, öğrenciler ve çalışanlar tahliye edildi.

Olay anında kampüste 42 bin öğrencinin bulunduğu bildirildi.

Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile görüşmesi sırasında saldırıdan bahseden ABD Başkanı Donald Trump "korkunç bir olay" ifadelerini kullandı.

Saldırganın kimliği ya da saldırının detayları henüz bilinmiyor.

Görgü tanıkları, 15 ila 20 el silah sesi duyduklarını aktardı. Bir görgü tanığı, ise genç bir erkeğin silahla üniversitenin Öğrenci Birliği binasından çıktığını ve çevredekilerin panik halinde kaçtığını söyleyerek, birçok öğrencinin yakındaki bir kiliseye sığındığını ifade etti.

