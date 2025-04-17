65 bin TL ödedi

Lefkoşa’da kıskançlık yüzünden kavga ettiği kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden 22 yaşındaki Fırat Öztürk dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının kız arkadaşını yumrukladığı ve kafa atarak burnunu kırdığı belirtilirken, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis; zanlının 12 Nisan 2025 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa'da Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan Gençlik Gücü Halı Sahası’nın oto park yerinde kız arkadaşı M. H ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını söyledi. Polis; zanlının tartışma sonucunda kız arkadaşının gözüne ve alnına yumruk vurup, kafası ile burnuna kafa atarak ciddi bir şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis; yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis; M.H.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilecek burnunda kırık, gözünde morluk tespit edildiğini ve rapor temin edildiğini kaydetti. Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis memuru; zanlının 2023 yılında işlediği kasti hasar suçundan teminata bağlı olduğunu da belirtti. Polis; zanlının vahim zarar suçundan yargılanması amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; 65 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 300 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

