Polis yutmadı

Girne’de yaşanan trafik meselesiyle ilgili adli şubeye celp edilen, 21 yaşındaki Taylan Mehmet Genç doğum tarihi yılını değiştirerek, sahtelediği kimlik kartını polise ibraz etti. Hemen fark edilen zanlı, aynı gün tutuklandı. Zanlı dün sabah “sahte resmi evrak düzenleme ve sahte resmi evrakı tedavüle sürme” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının 2003 olan doğum tarihini 1997 olarak değiştirdiği belirtildi. Polis; zanlının 15 Nisan 2025 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Girne’de, Sedat Simavi Caddesi üzerinde yaşanan trafik olayı ile ilgili ikaz edilmek üzere Adli Şube Amirliği’ne götürüldüğünü söyledi.

Polis; zanlı Taylan Mehmet Genç’ten kimlik ibrazı talep edildiğinde, yanında olmadığını, daha sonra göndereceğini söylediğini açıkladı. Polis; zanlının evine gittikten sonra 2003 olan doğum tarihi yılını 1997 olarak değiştirerek sahtelediği kimliği cep telefonunun “Airdrop” uygulaması üzerinden polise göndermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis; zanlının tutuklandığını, cep telefonunun ise emare alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.