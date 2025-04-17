Devleti zarara uğratmış

Türkiye’nin Adana ilinden aldığı altınları, ülkeye kaçak olarak ithal eden ve 2023 yılı Aralık ayında bir milyon TL tutarında altınla yakalanan Murat Zif hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 ay hapse mahkum edildi. Ayrıca polisin 2 yıl önce el koyduğu bir milyon liralık altının gümrüğünü ödemesi şartıyla sanığa iade edilmesine karar verildi.

Kararı okuyan Yargıç, 27 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Metropol bölgesinde tespit edilen sanığın sırt çantasında yapılan aramada ülkeye gümrüksüz olarak getirdiği bir milyon TL değerinde 36 adet tam, 2 adet yarım, 153 adet çeyrek ve 16 adet gram altın bulunduğunu söyledi.

Yargıç; sanığın yakalandığı anda tasarrufundaki altınlarla ilgili herhangi bir belge sunamadığını kaydetti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklandığını, ifadesinde 2020-2023 tarihleri arasında birçok kez Adana’dan altın aldığını ve gümrüksüz bir şekilde ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Sanığın soruşturmanın ardından teminatla serbest kaldığını kaydeden Yargıç, aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini söyledi.

Yargıç; sanığın işlediği suçun 2 yıla kadar hapis öngören ve devleti zarara uğratmaya yönelik suç olduğunu belirtti.

Yargıç; sanığın 3 yıl süreyle aynı suçu birden fazla kez işlediğini de ifade ederek, bu hususun ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Sanığın polise yardımcı olmasını, suçunu kabul etmesini, sabıkasız olmasını lehine değerlendirdiklerini ifade eden yargıç; kısa süreli hapis cezası vermeyi uygun gördüklerini açıkladı. Yargıç; sanığı gümrüksüz mal tasarrufu suçundan 3 ay hapse mahkûm ettiklerini söyledi.

Yargıç; ayrıca sanığın 3 ay içerisinde gümrük bedelini ödemesi halinde el konulan altınları geri almasına, gerekli ödemeyi yapmaması halinde müsadere edilmesine emir verdi.