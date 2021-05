Vatandaşın gündemi sağlık ve ekonomi

Çiğdem AYDIN-Serdar ŞENGÜL

Muhtarlar, erken seçim ve siyasetle ilgili görüşlerini aktarmaya devam ediyor. Diyalog’un “Erken seçim konusunda ne düşünürsünüz, gerekli mi?” “Erken seçimde mevcut partilere mi oy vermek istersiniz yoksa yeni bir parti mi görmek istersiniz?” ve “Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğiniz (Meclis dışında) güvenilir üç isim veriniz?” sorularını yanıtlayan muhtarlar farklı görüşler ortaya koydu. Kimisi erken seçimin gerekli olduğunu söylerken, kimisi ise pandemi nedeniyle mantıksız olduğunu dile getirdi.

Hüseyin Turanç (Lefke-Cengizköy Muhtarı)

“Açık konuşmak gerekirse erken seçim gereklidir. Çünkü şuan ki durum bir öncekini aratacak gibi. Mevcut durumda başka yol göremiyorum.

Mevcut partiler içinde hak eden kişilerin olduğunu görürsem yeni bir partiye gerek yok. Ama bunu yapmayıp da particilik üzerinde gidilecekse yeni bir oluşuma ihtiyaç olabilir.

Parlamentoda veya hükumet oluşumunda görmek istediğim isimler Serdar Denktaş ve Dursun Oğuz’dur.”

Coşkun Ersev (Lefke Bağlıköy Muhtarı)

“Erken seçim olsa ne olur olmasa ne olur? Hiçbir şeyin değişeceğine inanmıyorum. Bizim derdimiz seçim değil geçimdir.

Yeni partide eski parti de aynıdır. Bu nedenle yeni bir oluşum beklentim yoktur. Önemli olan parti içindeki insanlar değişsin, halk için çalışsınlar.

Parlamentoda veya hükumet oluşumunda görmek istediğim isimlerden biri Reşat Akar’dır.

İş adamlarının ve avukatların da mecliste olmasını istiyorum.”

Salih Felek (Lefke-Denizli Muhtarı)

“Erken seçim olsa da olmasa da bir şeylerin değişeceğine inancım kalmadı. Ana vatan her şeyi hallediyor.

Yeni partiye gerek yok çünkü kimseden umudum yok. Ama yine de çıkarsa bir parti görelim ona göre yorum yapalım. Tam olarak taraftarı olduğum bir parti yok, dolayısıyla düşünüp tartıp ona göre önyargısız bir karar verebilirim.

Parlamentoda veya hükumet oluşumunda görmek istediğim isimlerden biri Reşat Akar’dır. Çünkü mesleğinde çok başarılı onun iyi politikacı olacağına da inanıyorum.”

Güner Sergil (Lefke-Yedidalga Muhtarı)

“Bence erken seçim şu an gereksiz. Önce ekmek versinler. Benim köyümde çok gariban insan var. Gerçek anlamda seçim değil geçim derdindeler. Ben bunları gördükten sonra ne diyebilirim ki. Önce karnımızı doyurabilelim.

Yeni bir partiye ihtiyaç yoktur. Ne yenisi, ne eskisinin başarılı olacağına inancım kalmadı. Önce pandemiyle baş edebilsinler.

Parlamentoda veya hükumet oluşumunda görmek istediğim birçok isim var ama Reşat Akar, Serhat İncirli, Sami Özuslu olsa iyi olur.

Sebebi de yaptıkları yorum ve değerlendirmelerle görüyorum ki halkı çok güzel yönlendiriyorlar. Meclis’te de başarılı olacaklarına inanıyorum.”

Niyazi Bedel (Girne Doğanköy Muhtarı)

“Erken Seçim gerekli ancak yüzde 10 baraj olması gerek, şu an toplumun isteği budur.



Seçim yasasının derhal yapılması şarttır.Şimdiki konjonktüre göre yeni partiye ihtiyaç açıkçası yok.”

Mustafa Uzun (Girne Ozanköy Muhtarı)

“Şu an için erken seçim gerekli değil, halkın sorunları ve halkın talepleri seçim değildir şu an.

Bu ülkenin yeni bir partiye ihtiyacı kesinlikle yoktur. Küçük bir ülkede mevcut partiler dahi çok fazladır Parlamentoya gitmesini istediğim 3 isim ne yazık ki şu an için yok bunu düşünmüyorum.”

Murat Çed (Lapta Akdeniz Muhtarı)

“Erken seçim şu an için çok gereksizdir. Şu an önceliklerimiz kesinlikle seçim değildir

Mevcut partilerimizden halk olarak memnunuz yeni bir oluşuma da kesinlikle ihtiyaç yoktur

Parlamentoda görmek istediklerim şu an meclistedir başka istediğim bir siyasi yoktur şu an için.”

Mürsel Kurt (Lapta Kayalar Muhtarı)

“Ben erken seçimin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü meclis çok karışıktır. Seçim olursa istikrar olur.

Yeni bir oluşuma gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten yeni bir parti var YDP, onu destekleyeceğiz.

Meclise girmesini istediğim kişilerden biri Reşat Akar’dır.”

Mehmet Ali Ellidört (Lapta Kocatepe Muhtarı)

“Şu an pandemi varken erken seçim bana göre gereksizdir.

Ülkemizde yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç vardır. Ayrıca ben de muhtar olarak bağımsız olarak seçime girmeyi düşünüyorum.

Meclise genç, yetenekli ve dinamik insanlar girmelidir.”

Cemal Üstünsoy ( Lapta Kozan Muhtarı)

“Bana göre pandemi döneminde öncelikli konularımız sağlık ve ekonomidir. Böyle kritik bir dönemde erken seçim düşünmek yanlıştı.

Zaten mevcut siyasi partilerden bir beklentim de yoktur. İleri de yeni bir oluşum ortaya çıkarsa belki desteklerim.

Meclise girmesini istediğim isim ise Reşat Akar’dır. Çünkü halkın sorunlarını çok iyi görüyor ve anlıyor.”