‘Faturaları ödeyemeyiz’

Ömer KADİROĞLU

Elektriğe yüzde 15 zam yapılacağına dair açıklama halkın tepkisine neden oldu. Pandemi nedeniyle iş ve gelir kaybına uğrayan halk, zaten elektrik fiyatlarının yüksek olduğunu, bir de zam gelmesi halinde ödeyemeyeceklerini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, pandemi sürecinde birçok insanın işsiz kaldığını ifade ederek, “Yeni bir zammı ödeyemeyiz. Herkesin bütçesi eridi. Halk yeni bir zammı kaldıramaz” dedi.

Ne dediler…?

Basri Üçkun

“Elektrik faturam her ay yüksek geliyor. En son gelen faturam 700 lira civarındaydı. Evde buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası kullanılıyor onun dışında da bazen klima açıyoruz. Şimdi de havalar ısınmaya başladı bu kez de serinleyebilmek için klima açmak zorunda kalacağız ve faturalar yine uçacak.

İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde gelir kayıpları yaşandığı için elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyoruz. Ödeyemediğimiz zaman da hemen kesiliyor. Şimdi zam olacağı söyleniyor, o zaman hiç ödeyemeyeceğiz.”

Nevcihan Acar

“Elektrik faturam geçen bin 200 lira geldi. Daha önce 700-800 civarı geliyordu ancak bu kez biraz yüksek geldi. Kullandığım elektrikli eşyalar değişmese de faturalar farklı tutarlarda geliyor. Hafta içi çalıştığım için haftasonu evde kalıyorum ve elektrikli eşyaları kullanıyorum. Şu an elektrik faturamı karşılayabiliyorum ancak zam olacağı söyleniyor. O zaman zorlanacağım. Kış aylarında çok ihtiyaç duyulmasa da yaz aylarında klima kullanmak şart. Bu yaz hepimiz yüklü faturalar ödeyeceğiz.

Beklentim özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde devlet kurumlarında ucuzlatma çalışmaları yapılması ve vatandaşlara yardımcı olunması yönündedir.”

Sinan Akdağ

“Geçen 700 TL elektrik faturası ödedim. Daha önce 400-450 TL civarında ödeme yapıyordum ancak son zamanlarda yüksek faturalar gelmeye başladı. Elektrikli eşya olarak aynı şeyleri kullansak da faturalar yüksek geliyor. İçerisinde bulunduğumuz süreçte ciddi gelir kaybı yaşıyoruz. Mutlu değiliz. Biz bu durumdayken bir de zam olacağı söylendi. O zaman tamamen biteriz, faturaları ödeyemeyiz.

Beklentimiz en azından zorda olan vatandaşlar için az veya çok elektrikte bir indirim yapılmasıdır. Gelen elektrik faturasının tamamını ödeyemiyoruz. Elektrik akımının kesilmemesi için açık kalacak şekilde kısmi ödeme yapıyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz.”





Kahraman Güler“Bu ay elektrik faturam bin 300 liraydı. Klima, buzdolabı, televizyon dışında ekstra kullandığımız bir şey yoktur ama faturalar artmaya devam ediyor. Kilovat ücretlendirilmesi çok yüksek hesaplanıyor. Birçok insanın gelirleri pandemi döneminde çok düştü ve böylesi süreçte bile ödenmeyen elektrikler anında kesiliyor ve çok vatandaş mağdur oluyor. Adamız hem rüzgâr hem de güneş enerjisi ile elektrik üretebilecek bir durumdayken ısrarla akaryakıt ile elektrik üretiliyor ve bu da biz vatandaşların pahalı elektrik kullanmasına neden oluyor. En azından bu süreçte zor günleri atlatana kadar da olsa elektrikte biraz indirim yapılmalıdır.”

Recep Solak

“Son elektrik faturamız bin 500 civarıydı. İçerisinde bulunduğumuz süreçte ciddi gelir kaybımız oldu ve sadece elektrikte değil her konuda ödemelerde sıkıntılar yaşıyoruz. Elektrik Kurumu’nun uyguladığı kilovat ücretleri çok yüksek ve bu zor günlerde elektrik faturaları bizleri zorluyor. Ada şartlarında elektrik rüzgar ve güneş enerjileri ile de üretilebiliyorken hala akaryakıt ile elektrik üretiliyor. Biz çözüm beklerken, elektriğe zam geliyor. Olacak iş değil, bu halk daha fazla yük kaldıramaz.”

Yusuf Yusufoğlu

“Geçen ay 650 TL elektrik parası ödedim. Bir evde kullanılandan fazla bir şey kullanmıyorum ancak buna rağmen yüksek faturalar geliyor. Gelen faturaları da öderken de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ülkemizde daha ucuz elektrik için rüzgar ve güneş enerjileri ile üretim yapılırsa daha ucuz elektrik kullanabileceğimiz ortada ancak bunu kimse uygulayamıyor. Elektrikte kilovat başı uygulanan fiyatlar çok yüksek. Üstüne bir de zam gelecek. İşte o zaman vatandaşın hali daha kötü olacak. Kimse faturalarını ödeyemeyecek.”



Halit Terkan

“Elektrik faturam 600-800 civarı değişkenlik gösteriyor. Evde televizyon, buzdolabı fırın gibi elektrikli aletler dışında bir şey kullanmasak da fatura sürekli yüksek geliyor. Elektrikte uygulanan kilovat ücretleri çok yüksek… Faturanın tamamını değil akımın kesilmeyeceği kadar ödeme yapıyorum. Geçenlerde elektriğe yüzde 15 civarında zam yapılacağı açıklandı. Hatta tv2020’de gündeme geldi. Eğer bu zam gerçekleşirse halktan fatura ödemesini beklemesinler. Zaten salgın yüzünden gelir kaybı yaşadık, yüksek faturaları ödeyecek gücümüz yok.”



Mehmet Semagezdi

“Elektrik faturam geçen ay 480 TL geldi. Bu rakam içerisinde bulunduğum süreçte yaşadığım gelir kaybı nedeniyle beni zorluyor. Daha önce daha düşük rakamlar ödüyorduk. Evde Buzdolabı, televizyon ve benzeri eşyaları kullanıyoruz ana her gelen fatura farklı oluyor. Gelen faturanın tamamını ödüyorum çünkü gecikince hem kesiyorlar hem de yine yüksek faizler uygulanıyor.

Halkın yeterince sorunu varken bir de elektiğine yüzde 15 zam yapılacağı açıklandı. Pandemi nedeniyle binlerce insan işini kaybetmişken, herkesin geliri düşmüşken vatandaş zamlı faturaları nasıl ödeyecek. Kimse bunu düşünmüyor; halkın sırtına yüklenmeye çalışıyor. Ancak vatandaşın yük çekecek durumu kalmadı. Zaten kimse faturalarını ödeyemiyor, üstüne bir de zam yapılıyor. Biz pandemi sürecinde devletten destek bekliyoruz onlar ise zam üstüne zam yapıyor.”