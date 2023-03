Vatandaşlar: "Rüşvet ve yolsuzluk yaygın"

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan İçişleri Bakanlığı eski müsteşarı Hasan Fındık’la ilgili iddialar ve eski İskan Müdürü Öztan Özenergün’ün yasa dışı işlem karşılığında 110 bin Sterlin sağladıklarına ilişkin ifşaatı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar; KKTC’de rüşvet ve yolsuzluğun yaygın olduğunu belirterek, bunun denetimsizlikten kaynaklandığını söylüyor.

Ülkede istikrarlı bir yönetim mekanizmasının olmadığını, dolayısıyla geçici bir süre için göreve gelen bazı üst kademe yöneticilerinin “ne koparırsam kardır” düşüncesiyle hareket ettiğini belirten vatandaşlar “Kısa sürede zenginleşmeyi düşünenler düzensizlikten istifade ediyor ve yüksek maaş aldıkları halde bunu yetersiz görüp, yolsuzluk yapabiliyor” diyor.

Ne dediler?..

Mehmet Özdağ

“Devlette yolsuzluk ve rüşvet olayları fazlasıyla yaşanıyor. Her şey ortada ve sürekli olarak bu haberleri duyuyoruz. Koltuk uğruna her şeyi yapıyorlar. Koltuğu kaybetmesinler diye yolsuzluk yapıyorlar, devletin malları eşe dosta peşkeş çekiliyor. Yeterince ödeme alıyorlar ve üzerine bir de yolsuzluk yapıyorlar. Kim isterse gelsin hepsi aynıdır ve bu böyle devam edecektir.”

İbrahim Balay

“Devlette yolsuzluk ve rüşvet olayları yaşandığını duyuyoruz. Bu memlekette ne olduğu, kimin eli kimin cebinde belli değildir. Bu gibi olayların vurdumduymazlık ve denetimsizliklerden kaynaklıdır diye düşünüyorum. Gayet güzel maaş alıyorlar ancak bu tür olaylara da karışanların olduğunu duyuyoruz.”

Şaban Ademgil

“Devlette yolsuzluk ve rüşvet olaylarını duyuyoruz. Gazetelerde bu tür haberlerle karşılaşıyoruz. Bu yolsuzlukların denetimsizlik, başıboşluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Göreve gelenler geçici bir süre orada oluyorlar ve bu sürede ceplerini ne kadar doldururlarsa düşüncesi ile yanlışa bulaşabiliyor. Bu tabi ki kabul edilir değil ve önlenmesi için gerekeni yapmaları gerekiyor.”

Hüseyin Ademgil

“Devlette yolsuzluklar kanıtlandıkça var olduğunu görüyoruz. Haberlerde görüyoruz ve buz tarafının görünen kısmını görüyoruz. Bu işlerin içinde daha başka kişilerin de olduğunu düşünüyorum. Bu gibi olaylar devlet denetim mekanizması ve liyakatin olmadığından kaynaklanır diye düşünüyorum. Siyasetin daha az etkin olduğu bir devlet yapısının tasarlanması gerekiyor. Bizde çok şey kişilere ve siyasete bağımlı olduğundan bu tür olaylar yaşanıyor. Alınan maaşların hakkını vermediklerini düşünüyorum. Aldıkları maaş kadar hizmet verseler kimse şikâyetçi olmazdı.”

Önder Özlüoğlu

“Devlette yolsuzluk ve rüşvet olaylarının var olduğunu duyuyoruz ve basından takip ediyoruz. Bu gibi olayların başıboşluktan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. İnsanlar hiçbir zaman aldıkları paranın harcamalarına yetmediğini düşünüyor ve yanlış yapıyor. Gözleri doymayanlar her zaman bayrağın ucuna ulaşmaya çalışıyor. Bu olayların önüne denetim yaparak geçilebilir.”

Osrof Tanışma

Devlette yolsuzluk ve rüşvet olaylarının yaşandığını basından görüyoruz ancak ben buna inanmak istemiyorum. Yolsuzluk olayları denetimlerle önlenebilir ancak herkes de üzerine düşeni yapmalıdır. Denetim olsa da insanlar yolsuzluk yapmak isterse yine yapabilirler. Devletteki üst düzey yöneticilerin aldıkları maaşların yeterli olduğunu düşünüyorum ancak daha fazla para isteyen kişiler bu suçlara yönelebiliyor.”

Özel Özergilli

“Devlette yolsuzluk ve rüşvet olayları fazlasıyla vardır. 45 yıl devlette çalıştım ve bu süre içerisinde yolsuzluklar olduğunu çok gördük. Bu olayların vurdumduymazlık nedeniyle ve denetim yapılmaması nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Aldıkları paralar çok fazla olsa da yine de yolsuzluk yapmaya yöneliyorlar. Bu olayların denetimlerle önlenebileceğini düşünüyorum.”

Hüseyin Bıyıklıgil

“Devlette yolsuzluk ve rüşvet olayları vardır. Bir de yolsuzluk yapanlar görevden uzaklaştırılmayıp başka bölümlere aktarılıyorlar. Bu olayların caydırıcı cezalar olmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu gibi olaylar denetlenerek önlenebilse de kimse ilgilenmiyor.”

Osman Ağdıran

“Devlette yolsuzluk ve rüşvet olayları çok fazla vardır. Bu yıllardır vardır ve var olmaya devam edecektir. Üst düzey yöneticiler misli misli maaş çekiyorlar ancak doymuyorlar. Bu işler böyle devam edecek çünkü kimse bu işi denetleyip önleme taraftarı değildir.”

Zeki Akgürgen

“Devlette yolsuzluk ve rüşvet vardır. Senelerdir bu olayları görüp duyuyoruz. 1974 yılından sonra çok daha fazla yaşanmaya başlandı. Bu işi en baştakinden tutup en alta kadar disiplinli bir şekilde denetleyerek önleyebilirler aksi halde yolsuzluk ve rüşvet olayları çok uzun yıllar daha devam eder.”

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023, 11:04