10 bin daha gelecek 

Esengül Aykaç

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bir süredir yaşanan sayaç sorununu çözmek için ihaleye çıkıyor.

Kıb-Tek, çağı yakalamak için Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’ne (OSOS) geçiyor. OSOS’la sayaçlarla ilgili yaşanan sorunların tarih olması beklenirken, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, yeni yazılımla birlikte tek bir sayaç markasına bağımlılıktan çıkılacağını söyledi. Ülkeye 4 bin adet geldiğini, 10 bin adet için de ihaleye çıkıldığını kaydeden Paşa, ihaleye çıkacaklarını ifade etti. El-Sen Başkanı El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer de yazılımın değiştirilerek farklı sayaçların önünü açılması gerektiğini belirtti.

Yeni yazılım sayaç sıkıntısını çözecek

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda ihtiyaç duyulan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Yazılımı Ürün ve Hizmet Alımı ile ilgili olarak Merkezi İhale Komisyonu aracılığıyla ihaleye çıkılması yönündeki kararı değerlendirdi.

Paşa, 2014 yılında beri aynı yazılım programının kullanıldığını söyleyerek, sayaçların yazılımının tek bir program üzerinden yapıldığını kaydetti. Ülkenin karanlığa mahkum olmaması için ihaleye çıkıldığını ifade eden Paşa, “Yeni ihale ile birlikte farklı sayaçlar bu yazılım ile çalışırsa ülkedeki sayaç probleminin önüne geçmiş olacağız. Bu zamana kadar Slovakya’dan gelen sayaçlar başka sisteme uygun olmadığı için sayaç sorunu yaşıyorduk. Yeni yazılım ile birlikte bu sorun ortadan kalkacak ve Türkiye ve üçüncü dünya ülkelerinden farklı marka sayaç alabileceğiz” dedi.

4 bin sayaç geldi

Ülkedeki sayaç sıkıntılarından da söz eden Paşa, “En son yapılan ihale ile birlikte ülkemize

4 bin tane sayaç geldi. 10 bin tanesi de gelecek” şeklinde konuştu. Bugün ve Pazartesi günü Yönetim Kurulu toplantısı yapılacağını kaydeden Paşa, “10 bin tane sayaç için ihaleye çıkmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cesurer: Yeni yazılım, sayaçların önünü açacak

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ise sisteme bağlanan sayaçların sayısının sınırlı olduğunu söyledi. Cesurer, yazılımın değiştirilerek farklı sayaçların önünü açılması gerektiğini belirtti. Ülkeye dün 4 bin sayacın geldiğini söyleyen Cesurer, “Mart ayının sonuna kadar 8 bin sayacın daha gelmesini bekliyoruz. Ülkede sürekli sayaç sorunu yaşıyoruz. Sayaç sorunun önüne geçilmesi için yazılım sistemini bizler talep ettik ve karar onaylandı. Bu sayede farklı tip sayaçların önünü açmış olduk. Burada önemli ola bir diğer husus uluslararası standartlara uygun sertifikalı sayaçların gelmesi gerekli” dedi.

Sayaç yazılımı için ihaleye çıkılıyor

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda ihtiyaç duyulan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Yazılımı Ürün ve Hizmet Alımı ile ilgili olarak Merkezi İhale Komisyonu aracılığıyla ihaleye çıkılmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararda, OSOS ve Hizmet Alımının keşif bedelinin 785.000 USD+KDV olarak gösterilirken, Kamu İhale Yasası uyarınca, keşif bedelinin eşik değerin üzerinde olması sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş olmayan işletmelerin de ihaleye katılabileceği belirtildi.