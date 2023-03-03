Satışa hazır poşetler

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde uyuşturucu tacirlerinin zulasına ulaştı. Toprak alanda ve kayaların arasında 300 gram hintkeneviri ve 150 gram kokain bulunan polis, pusuya yattı.

Bir süre bekleyen polis, zulayı alamaya gelen Yusuf Açıkel’i kıskıvrak yakaladı. Yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Erol Tayfur da gözaltına alındı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 1 Mart 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin Ortaköy’de bir toprak alanda şüpheli maddelerin bulunduğuna dair bilgi aldığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde 9 ayrı poşette 250 gram ağırlığında hintkeneviri ve 2 adet siyah renk sırt çantasının emare alındığını belirtti. Polis, yine bölgede kayaların altına gizlenmiş sırt çantasının içinde 12 ayrı paket halinde yaklaşık 150 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu ile üç paket halinde yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkenevirinin emare alındığını belirtti.

Polis, konu yerde pusu görevine başlandığını ve zanlı Yusuf Açıkel’in aracıyla maddeleri almaya geldiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı.

Polis memuru, zanlının aracında 5 gram ağırlığında hintkeneviri, bir adet siyah renk sırt çantasının ve uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, aynı gün meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Erol Tayfur’un tespit edilerek tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 7 adet hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 545 TL 950 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.