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Analiz yapılacak

Ülkeye giriş yapmak isteyen Patrick Nelson Ufom’un üzerinde 87 tane hap ve toz bulundu

Analiz yapılacak

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan Patrick Nelson Ufom’un tasarrufunda 87 adet hap ve 5 gram uyuşturucu madde olduğu düşünülen toz ele geçirildi. 
Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. 
Soruşturmayı yapan polis, zanlının uyuşturucu madde içeren hap ithal ve tasarrufu suçlarından dolayı mahkemeye çıkarıldığını söyleyerek, olguları aktardı. 
Polis, 1 Mart 2023 tarihinde saat 10.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekip tarafından Ercan Havalimanından giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını söyledi.
Polis, yapılan aramada zanlının tasarrufunda toplam 87 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 5 gram ağırlığında toz madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlının tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bir gün tutuklu kalmasını talep etti. 
Mahkeme talebi kabul etti.   

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