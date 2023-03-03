'Binalarımız çok sağlam'

Ömer KADİROĞLU

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili’nin Long Beach, Tuzla ve Gaziveren kıyı şeridinin problemli zemin alanı olarak saptandığına, buralarda, bu durum dikkate alınarak inşaat yapılması gerektiğine dair açıklamalarını değerlendiren köy muhtarı Zekiye Akarsular, bölgelerinde yapılan binaların sağlam olduğunu söyledi. Diyalog’a konuşan Gaziveren köy muhtarı Zekiye Akarsular, bu yönde bir endişe duymadıklarını, burada yapılan inşaatların yer etüt çalışmaları yapılarak izinlendirildiğini ve denetlendiğini söyledi. Akarsular, “Mademki bu köyün zemini sorunlu niçin buraya çok katlı inşaat izinleri verildi? diyerek açıklamaların farklı amaçlar barındırdığını ifade etti. Akarsular şunları söyledi:“Yerbilim Mühendisleri Oda Başkanının depreme karşı problemli zemin alanına sahip bölgeler olarak açıkladığı üç bölgenin içinde bizim köyümüz Gaziveren de bulunuyor. Bu açıklamalar bana hiç endişe vermiyor çünkü buradaki inşaatlar yapılırken yer etüt çalışmaları yapılarak izinler verilip inşaatın yapımına başlanıyor. Köyümüz bir turizm bölgesi ilan edildi ve bu ilan edilişten sonra arsa fiyatları çok yükseldi. Bence bu açıklamaların tek nedeni tedirginlik yaratıp arsa fiyatlarının düşmesini sağlamaktır. Mademki bu köy zemini problemli alandı niçin buraya çok katlı inşaat izinleri verildi?

