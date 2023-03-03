İhmal bölgesi

Hüseyin ÇİÇEK

Yenierenköy’de bulunan Erenköy Lisesi ile Yenierenköy İlkokulu’nun binalarının içler acısı hali veliler başta olmak üzere bölge halkını isyan ettirdi.

Diyalog muhabirine ulaşan bazı veliler ile bölge sakinleri, yıllardır kaderine terk edilen okul binalarının adeta döküldüğünü aktardı.

Çocuklarının dökülmüş ve olası bir depremde risk taşıyan binalarda eğitim aldığını belirten veliler, ivedilikle ilkokul ve lise binalarının tadil ettirilmesini istedi.

Bölge sakinleri ise yıllardır binalarda çatlaklar olduğunu ve görüntülerin bölgede endişenin yanı sıra öfkeye de neden olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, yetkilileri ivedilikle binaları tadil etmeye çağırdı.