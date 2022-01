Vatandaşlardan anlamlı mesaj

Ömer KADİROĞLU

Pandemi ve Türk Lirası’nın değer kaybından kaynaklanan sorunlar yüzünden kötü bir yıl geçiren vatandaşlar, 2022’nin daha iyi olabilmesi için siyasilere büyük görevler düştüğüne inanıyor. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar “ülkede iyi bir yönetim olursa, sorunların çözümü de kolay olur ve daha iyi bir yıl geçirebiliriz” diyor.

Pandeminin sona ermesini dileyen vatandaşlar, 2022’de en önemli sorunlardan birinin de pahalılıkla mücadele olacağını belirtiyor ve bunun önüne geçilmesini istiyor. Vatandaşlar “maaşlar yükselse de tüketim maddelerinde anormal artışların önüne geçilmezse dar ve sabit gelirli insanların yaşamı daha da zorlaşır” görüşünde birleşiyor.

Ne dediler…?

Sıdıka Reis

“2021 yılı çok kötü bir yıl oldu. Birçok olumsuz olay yaşadık. Pandemi ve pahalılıkla bir yıl geçirdik. 2021 yılında beni en çok üzen olay yine Pandemi oldu. 2022 yılının daha iyi bir yıl olacağı yönünde bir inancım yoktur. Ekonomimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkede düzelen hiçbir şey yok bu nedenle umudumu kaybettim. Yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk dolu bir yıl dilerim.”

Emine Çakıcı

“2021 yılı benim için iyi bir yıl oldu ancak Pandemi ile bir yılımız daha gitti. Pandeminin önüne geçilememesi nedeniyle üzülüyoruz. 2021 yılının daha iyi bir yıl olacağına inancım var. Yeter ki ülke iyi yönetilsin. Her yeni gün için umudum vardır. Herkese sağlıklı huzur dolu bir yıl diliyorum.”

Rüstem Özeren

“2021 yılı orta halli geçti. Öyle veya böyle bir şekilde bu yıl da bitti. 2021 yılında yaşadığımız sağlık problemleri bizi üzdü. 2022 yılının ekonomik olarak daha kötü bir yıl olacağını düşünüyorum. Sağlık konusunda da neler yaşarız bekleyip göreceğiz. 2022 yılının herkese başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.”

Ahmet Yıldırımlar

“2021 yılı ah vah ile geçti. Corona bir yandan sağlık sorunları diğer yandan sıkıntılı bir yıl oldu. 2022 yılının daha iyi bir yıl olmasını temennisindeyiz ancak çok fazla da umudum yoktur. 2021 yılında beni üzen bir olay olmadı ancak dediğim gibi sağlık sorunları ve ameliyatlarla geçen bir yıl oldu. 2022 yılının herkese sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”

İsmail Özbilen

“2021 yılı çok berbat bir yıl oldu. Virüs bir yandan pahalılık diğer yandan bizleri bıktırdı. Döviz uçtu, fiyatlar uçtu. Şimdi döviz düşse de fiyatlar çıktığı yerde kaldı bu nedenle de insanların da pek umudu kalmadı. 2022 yılında daha iyiye gitmeyi umut etsek de daha da kötüye gidebiliriz endişesi yaşıyoruz. 2022 yılında sıkıntıların geride kalması insanların yüzünün güldüğü sağlık içinde bir yıl olmasını dilerim.”

Hakkı Hatay

“2021 yılında beni en çok üzen olay ekonomik yıpranma oldu. Bir anda fiyatlar aldı başını gitti. En çok üzüldüğüm olay ise hükümetin halka karşı ilgisizliği oldu. 2022 yılında idarecilerimiz ülkeyi iyi yönetir görevlerini düzgün yaparsa 2022 yılının daha iyi bir yıl olacağına inanıyorum. 2022 yılında herkese huzurlu, mutlu, varlık içinde sıkıntı çekmeyeceği bir yıl sağlık dolu bir yıl dilerim.”

Emine Topaloğlu

“2021 yılı benim için kötü bir yıl oldu. Yine Coronavirüs ile geçen bir yıl oldu ve bunun yanında bir de pahalılık yaşandı. 2022 yılının daha iyi olacağına inanıyorum. 2022 yılının herkese sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”

Zehra Çoban

“2021 yılı benim için kötü bir yıl olmadı ancak yine Pandemi ile geçen bir yıl oldu. Beni 2021 yılında en çok üzen olay yakınlarımın sağlık problemleri yaşaması olayı oldu. 2022 yılının daha iyi bir yıl olmasını ümit ediyorum. 2022 yılının herkese en başta sağlık ve pandemiden kurtulacağımız bir yıl olmasını diliyorum.”

Mehmet Öksüzoğluları

“Sağlık açısından toplum için sancılı bir yıl oldu. Ben 2021 yılında ilk kez torun sahibi oldum ve bu beni çok mutlu etti. Son bir aydır dövizdeki yükseliş ekonomik olarak sıkıntı yaşattı. Şu anda ülke ekonomik yönde kötü durumdadır. 2022 yılının daha iyi bir yıl olacağı yönünde çok da ümidim yoktur. Bu zamlar ve bu pahalılıkla bir şeylerin daha güzel olacağına pek inancım kalmadı. 2022 yılında herkese öncelikle sağlık ve çocukların ölmediği göçlerin olmadığı bir yıl olmasını diliyorum.”

Hacı Alp

“2021 yılı hep sıkıntılı geçen bir yıl oldu. Ekonomik yönden ve Pandemi nedeniyle kötü bir yıl geçti. 2021 yılında beni en çok üzen olay salgının devam etmesi oldu. İki yıldır evlerimizden korkarak çıkmak bizleri üzüyor. 2022 yılının daha iyi bir yıl olmasını temenni eder herkesin rahat bir yaşam süreceği yıl olmasını dilerim. 2022 yılında Allah herkese sağlığının yerinde olduğu bolluk bereket içinde bir yıl nasip etsin.”

İhsan Durmaz

“2021 yılında da devam eden bir Pandemi ve bunun yanında ekonomik sıkıntılı bir yıl oldu. 2021 yılında pahalılık ve Pandemi dışında bizleri üzen bir olay olmadı. Bu şartlarda en iyi gün yaşadığımız gündür. Bugün iyi bir gün ama yarın ne olacağımızı bilemiyoruz. 2022 yılının tüm insanlara başta sağlık ve bolluk bereket getirmesini diliyorum.”

Serdar Özasil

“2021 yılında dövizdeki yükselişin ülkede yarattığı sıkıntıya toplum gibi ben de üzüldüm. 2022 yılının siyasi olarak iyi bir yıl olacağına inancım yok. Siyasete kafa yorarsak mutsuzluk ve ümitsizlikten başka bir şey hissetmeyiz. Siyasetten kopuk yaşamaya çalışıyoruz ve böyle yaşamaya devam edersek daha iyi bir yıl olabilir. 2022 yılının ekonomik istikrarın olduğu ve en önemlisi de sağlıklı günlere kavuşacağımız bir yıl olmasını diliyorum.”

Hürü Mert

“2021 yılında beni en çok üzen olay gelinimin yaşadığı sağlık problemi oldu. 2022 yılının daha iyi bir yıl olacağı yönünde inancım var, inşallah bu salgından da kurtuluruz. Herkes sağlık içerisinde mutlu bolluk ve bereket içerisinde bir yıl geçirir diye diliyorum.”

Servet Sertkaya

“2021 yılı çok kötü bir yıl oldu. 2021 yılında savaş, hastalık, ekonomik kriz gibi sıkıntılar yaşadık. İnşallah 2022 yılında bunlar yaşanmaz. 2021 yılında beni en çok üzen olay Pandemi dolayısıyla yaşanan can kayıplarıdır. Yeni yıldan herkese sağlık, mutluluk, bol para ve huzur diliyorum.”

Elvin Kuyucuoğlu

“2021 yılı inişli çıkışlı bir yıl oldu. 2022 yılının daha iyi olacağı yönünde bir ümidim vardır. Ben pozitif olmayı pozitif düşünmeyi seven bir insanım. 2022 yılının 2021 yılına göre daha iyi bir yıl olmasını diliyorum. 2021 yılında beni üzen olaylar ülkemizde de dünya genelinde de yaşanan çevresel felaketlerdi. Seller, yangınlar, doğal afetler, Kıbrıs açıklarına ulaşan yakıt sızıntısı, Coronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıpları ve devam eden salgın beni üzen başlıca olaylardı. 2022 yılında inşallah bu felaketler tekrar yaşanmaz. Elbette ki olaylar olacak ancak en azıyla en zararsız şekilde atlatılmasını diliyorum.”

Salih Kasap

“2021 yılı benim için iyi bir yıl oldu. 2021 yılında beni üzen bir olay yaşamadım ancak devam eden salgın elbette ki herkesi üzdü. 2022 yılının iyi olması için iyi düşünüyorum. 2022 yılının herkese sağlık, mutluluk ve rahat bir geçim sağlayacak kadar kazançlar diliyorum.”

Mehmet Öksüzoğluları

“2021 yılı çok kötü bir yıl oldu. 2021’de devam eden Pandemi, pahalılık ve döviz sıkıntısı gibi sorunlarla karşılaştık. 2022 yılının daha iyi bir yıl olacağı yönünde inancım yoktur. 2021 yılında beni en çok üzen olay Pandemi ve buna bağlı olarak yaşanan sıkıntılar oldu. 2022 yılında iyi bir hükümet, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.”

Serkan Elmalı

“2021 yılı çok kötü bir yıl oldu. 2021 yılında Pandemi nedeniyle çalışamadık ve birikimlerimizden harcadık. Bu süreçte hiç hükümet desteği görmedik. Kötü bir yıl oldu. 2022 yılının daha iyi bir yıl olacağı yönünde bir beklentim yoktur. Herkesin de dediği gibi; her yıl daha da kötüye gidiyoruz. 2021 yılında en çok üzüldüğüm olay insanların yaşam şartları, pandeminin devam etmesi ve dövizdeki çalkantılar oldu. 2022 yılının daha iyi bir yıl olması ülkeyi idare edenlerin halkını düşündüğü bir yıl olmasını diliyorum.”

Mahmut Kara

“2021 yılı hızlı ve yoğun geçen bir yıl oldu. 2021 yılında şahsi olarak yaşadığım kötü bir olay yok ancak genel olarak zor bir yıl oldu. 2021 yılının daha iyi bir yıl olacağı yönünde ümitliyim ancak ülke şartları ne getirir onu bilemiyorum. 2022 umarım Pandemi koşullarının sona ereceği, hastalığın son bulup insanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdüreceği bir yıl olmasını diliyorum.”

Aynur Yolga

“2021 yılı kötü bir yıl oldu. 2021 yılında ağabeyimi ve kız kardeşimi kaybettim. 2022 yılının daha iyi bir yıl olacağı yönünde çok fazla inancım yok ancak ümid

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2022, 12:14