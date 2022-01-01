Tümü yabancı

Suna ERDEN

Girne’de, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 21 gram hintkeneviri, 20 gram sentetik cannabinoid ele geçirilirken, Nijerya uyruklu Aicha Kenza Traore, Peter Friday Chıoke, Ifunanya Faith Ezıke ve Onyeka Richard Ugbaja tutuklandı. Zanlıların evinde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 360 TL, 550 Dolar ve 190 Euro bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir ticari taksi içerisinde yolcu olarak bulunan, zanlı Aicha Kenza Traore'nin tasarrufunda 10 gram hintkeneviri ve

5 gram sentetik cannabinoid ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 60 TL bulunduğunu söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri, Girne'de zanlı Onyeka Richard Ugbaja ve Peter Friday Chioke'nin kendisine satması için verdiklerini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, ifade ışığında Richard Ugbaja ve Peter Friday Chioke'nin de tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, Peter Friday Chioke'nin evinde yapılan aramada 11 gram hintkeneviri, 15 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 300 TL, 550 dolar, 190 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, Chioke’nin ev arkadaşı Ifunanya Faith Ezike’nin de tutuklandığını ifade etti.

Polis, Onyeka Richard Ugbaja’nın da meseleyle bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.