Pahalıya patladı

Lefkoşa’da yerde buldukları kredi kartıyla internetten oyun satın aldıkları gerekçesiyle tutuklanan Ayşegül Yaylacı ve Mahmut Karakaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kredi kartının bulunduğu, soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi. Mahkeme Ayşegül Yaylacı’nın 10 bin TL, Mahmut Karakaş’ın ise 2 bin 500 TL nakit teminat yatırmasına karar verdi.

Duruşmada Yaylacı’nın kredi kartını bulduğu, ön ve arka yüzünün fotoğrafını Karakaş’a attığı, onun da bin 34 liraya Pubg isimli oyun satın aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Ayşegül Yaylacı’nın 13 Kasım 2021 tarihinde F.G.’nin yere düşürdüğü kredi kartını bulduğunu, Whatsapp isimli haberleşme ağından kredi kartının ön ve arka fotoğrafını zanlı Mahmut Karakaş’a attığını anlattı.

Polis, zanlı Mahmut Karakaş’ın ise kart bilgileri ile Pubg isimli oyuna bin 34 TL ödeyerek, oyun kredisi aldığını belirtti.

Polis, zanlı Mahmut Karakaş’ın gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, kredi kartının bulunduğunu belirterek, zanlının teminata bağlamasını talep etti.

Mahkeme, Ayşegül Yaylacı’nın 10 bin TL, Mahmut Karakaş’ın ise 2 bin 500 TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Mahkeme, ayrıca Karakaş için bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına da karar verdi.