Taşınmayı erteleyen kiracı canını kurtardı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Surlariçi’nde Mevlevi Tekke Sokak’ta üç gün önce bir aileye kiralanan kerpiç ev, kiracıların taşınmasına saatler kalak yıkıldı.

Aşırı yağışlar nedeniyle yıkılan evin boş olması faciayı önledi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken, yıkılan binada belediye ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Yıkılmaya yüz tutan ev kiralandı

Aşırı yağışlardan dolayı Surlariçi’nde Mevlevi Tekke Sokak’ta bulunan kerpiçten yapılmış boş bir bina dün saat 10.00 sıralarında yıkıldı. Uzun süredir bakımsız olan ve yıkılmaya yüz tutan evin buna rağmen bir aileye kiralandığı öğrenilirken, kiracıların eve taşınmamış olması bir faciayı önledi. Evin üç gün önce kiralandığı, ailenin eğer yıkılmasaydı dün taşınacağı bilgisi elde edildi.

Çökme nedeniyle evin hemen arkasındaki binada yaşayan çocuklu bir aile mahsur kaldı.

Sokağa düşen kerpiçler ve beton parçaları nedeniyle evde mahsur kalan aile, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Yetkililer mahsur kalan aileyi tahliye etmek istedi ancak küçük çocukların korkmamaları için tahliyeden vazgeçildiği öğrenildi.

Surlariçi Mevlevi Tekke Sokak’ta çöken evin temizlik ve düşen parçalarının kaldırılması çalışmaları ise Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.