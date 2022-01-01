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İstinat duvarı yıkıldı

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Lefkoşa’da aşırı yağışlar nedeniyle Kanlı Dere taştı; istinat duvarı yıkıldı

İstinat duvarı yıkıldı
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Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesinde İsmail Mustafa Sokakta bulunan bir sitenin istinat duvarları Kanlı Dere’nin taşması sonucu yıkıldı. 
Yıkılan duvar nedeniyle toprak kayması meydana geldi; üç katlı apartmanın otopark kısmında çökmeler oldu.
Dere yatağı içerisinden akan suyun daha fazla zarara yol açmaması için ekipler harekete geçti.
Dere yatağı içerisine devrilen beton parçaları iş makineleri yardımı ile kırılarak suyun akışı rahatlatıldı. Yaşanan sorun nedeniyle apartman sakinleri tedirginlik yaşadıklarını ifade etti. 
 

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