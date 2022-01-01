İstinat duvarı yıkıldı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesinde İsmail Mustafa Sokakta bulunan bir sitenin istinat duvarları Kanlı Dere’nin taşması sonucu yıkıldı.

Yıkılan duvar nedeniyle toprak kayması meydana geldi; üç katlı apartmanın otopark kısmında çökmeler oldu.

Dere yatağı içerisinden akan suyun daha fazla zarara yol açmaması için ekipler harekete geçti.

Dere yatağı içerisine devrilen beton parçaları iş makineleri yardımı ile kırılarak suyun akışı rahatlatıldı. Yaşanan sorun nedeniyle apartman sakinleri tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

