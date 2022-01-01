Karantinaya alındı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dairesi aranan ve tasarrufunda 10 gram uyuşturucu bulunan Chima Stephen Dike’nin test sonucu pozitif çıktı. Zanlı karantinaya alınırken, dün gıyabında ek tutuklama duruşması yapıldı. Duruşmada ele geçirilen maddelerin analize gönderildiği ancak sonuçların henüz çıkmadığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 28 Aralık 2021 tarihinde, 17.30 ile 18.30 saatleri arasında, zanlının, dairesinde yapılan arama sonucunda, oturma odasında, masa çekmecesi içerisinde, 4 ayrı foil kağıda sarılı 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile öğütücü bulunduğunu açıkladı. Polis, yatak odasında bulunan elbise dolabında ise 7 ayrı foil kağıda sarılı 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Polis, zanlının itiraf nitelikli bir ifade verdiğini de kaydetti. Ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini belirten polis, ancak sonuçların henüz ellerine ulaşmadığını söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı karantinaya alındığını, bu nedenle soruşturmanın uzadığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 7 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Foto: Chima Stephen Dike.