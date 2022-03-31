Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda 31 yaşındaki adamın, grup seks yapmayı kabul etmediği gerekçesiyle eşini darp ettiği öne sürüldü. Şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı A.A.’nın, 29 yaşındaki eşi Ş.A.’dan, kendisi ve arkadaşıyla aynı anda cinsel ilişkiye girmesini istediği öne sürüldü.

Ş.A.’nın grup seks yapmayı kabul etmediği, zanlının genç kadının başına ve yüzüne yumruk atarak darp ettiği iddia edildi. Darp edilen kadının evden ayrıldığı, zanlının cep telefonuyla eşini arayarak, "Hemen eve gel, geberteceğim seni, öldüreceğim seni” diyerek tehdit ettiği açıklandı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, olayın 29 Mart 2022 tarihinde saat 22.30 sıralarında zanlının Dumlupınar'da bulunan evinin önünde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının eşinden kendisi ve arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmesini istediğini ancak Ş.A.’nın grup seksi yapmayı kabul etmemesi üzerine genç kadını darp ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının genç kadının kafasına ve yüzüne yumruk vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis memuru, genç kadının evden ayrıldığını, zanlının eşini telefonla arayarak "Hemen eve gel, geberteceğim seni, öldüreceğim seni” demek sureti ile tehdit ettiğini belirtti.

Polis, genç kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, kafasında darp ve cebir izi olduğu yönünde rapor temin edildiğini söyledi.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.