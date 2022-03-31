İnanılır gibi değil

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 16 yaşındaki S.C.K isimli çocuk zanlının, 12 yaşındaki kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği ileri sürüldü. Kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.C.K, dün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Tutukluluk müracaatı zanlının yaşının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda şeklinde gerçekleştirildi. Elde edilen bilgilere göre; olay geçtiğimiz Pazartesi akşamı, müşteki kızın evinde, ailesinin evde olmadığı saatlerde meydana geldi. Müşteki kızın doktor kontrolünün ardından zanlının polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022, 10:18