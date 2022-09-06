Halka hizmet öncelik olmalı

Ömer KADİROĞLU

KKTC halkına göre ülkenin hemen tüm kesimlerinde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bunların başında ise kamudaki hizmetlerin yetersizliği geliyor.

Diyalog muhabirinin “size yetki verilmesi halinde öncelikle hangi sorunu çözmek istersiniz?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan vatandaşlar “kamuda verimliliği artırmak önceliğim olurdu” dedi.

Vatandaşlar, KKTC’deki kurumlardan asker ve polise güven belirtti.

Vatandaşlar ne dedi…?

Turan Namdar

“Ülkede çok fazla sorunlar yaşanıyor. Devlet daireleri darmadağın ve doğru düzgün hizmet alamıyoruz. Bugün ülkenin yönetimini bana verseler ilk icraatım ekonomi ve pahalılığı düzeltmek adına çalışmalar yapmak olurdu. Ülkede güven duyabileceğimiz bir kamu kurumu maalesef yoktur. Ülkede sadece polis ve askere güven duyuyorum.”

Cengiz Dürüst

“KKTC’nin yönetimini bana verseler ilk icraatım ekonomik alanda ve işsizliği düşürebilmek adına çalışmalar yapardım. Ekonomi bozuk ve halkın alım gücü çok düştü. İnsanların refahını yükseltebilmek adına ciddi çalışmalar yapardım. Ülkede çok fazla gücen duyabileceğimiz kamu veya özel kurum kuruluşlar yok maalesef ancak sadece askere güven duyuyorum.”

Hüseyin Sadun

“Ülkenin yönetimini bana verseler ilk icraatım siyasileri düzeltmek olurdu. Siyasiler halkı temsil etmiyor ve halkın yararına çalışmıyor. Ülkede en fazla güven duyduğum gerek kamuda gerekse özelde pek bir kurum maalesef yoktur. Sadece Polise ve askere güven duyuyorum.”

Hüseyin Keski

“Ülkede hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hiçbir düzen yok ve bu ülkenin yönetimini bana verseler ilk icraatım ülkenin siyasilerini düzeltmek olurdu. Önce siyasilerin düzelmesi gerekiyor. Ülkede ne kamuda ne de özelde güven duyabileceğimiz herhangi bir kurum veya kuruluş kalmadı. Ben hiçbir kuruma güven duymuyorum.”

Alper Tenekeci

“Siyaseti devlet kadrolarına yasaklarım. Yani memur, işçi, odacı kesinlikle siyasetle uğraşmayacak ve görevini yapacak, siyasiler kendi adamlarını kadrolara doldurmayacak, bu ülkeye tekrardan disiplinin gelmesi için Türk Mukavemet Teşkilatını tekrar kurar herkesi idare etmelerini sağlardım. Ülkede güven duyabileceğimiz hiçbir kurum kuruluş yoktur çünkü hepsi politize edilmiştir. Herkes eğri otursun doğru konuşsun. Ben bugünkü bu gidişatı beğenmiyorum.”

Ercan Bumbaroğluları

“Bu ortamda bu ülkenin yönetimini bana verseler istemezdim çünkü bu haldeyken düzeltmek pek mümkün görünmüyor. Burada yapılacak tek bir çalışma var o da milletvekili sayısını düşürmektir. O zaman daha iyi olacağını düşünüyorum. Ülkede güven duyabileceğimiz herhangi bir kurum kuruluş kalmadı ancak ben askerimize çok güveniyorum.”

Osman Müzisyen

“Ülkenin yönetimini bana verseler ailemi nasıl yönetirsem ülkeyi de öyle yönetirdim. Ülke yönetmekle aile yönetmek bence aynıdır. Ülkede güven duyacağımız kurum kuruluş yoktur. Sadece polis, asker ve savcılara güven duyuyorum.”

Çiğdem Ateş

“Ülkenin yönetimi bana verilse ilk icraatım piyasayı ucuzlatacak ve halkın daha rahat geçimini sağlayacağı bir ortamın oluşması için çalışmak olurdu. Ülkede en fazla güven duyduğum kamu ve özel kurum kuruluşlarının başında polis teşkilatı geliyor.”

Aynur Özdeş

“Ülkemizde hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ülkenin yönetimini bana verseler ilk icraatım çocuklara iyi bir gelecek ve temiz bir toplum oluşturmak için çalışmak olurdu. Ülkede en fazla güven duyduğum özel ve kamu kurum kuruluşlarının başında polis ve asker geliyor.”