Şehitler dualarla anıldı

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 48'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı ve direnişte şehit düşenler anıldı. Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 48'inci yıl dönümü nedeniyle ilk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde düzenlendi. Tören, şehitliğe çelenklerin sunulmasıyla başladı ve ardından saygı duruşu, saygı atışı ile İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü. Törende daha sonra protokol tarafından özel defter imzalandı. Buradaki tören dini vecibenin yerine getirilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi. Gün nedeniyle ikinci tören, 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü Önü’nde düzenlendi. Törende protokol tarafından çelenkler anıta sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle sürdü. Tören, şiirler okunması ve ardından resmi geçitle sona erdi.

