Ver artık kararını

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy katıldığı programda, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın hükümet konusundaki kararını bir an önce vermesi gerektiğini söyledi ve “Çekileceksen bir an önce çekil ve ülkenin önünü aç” dedi.

Açıklamaya göre; UBP’nin bundan sonra tek hedefinin tek başına iktidara gelmek olduğunu da ifade eden Taçoy, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin kazanılması durumunda akabinde yapılacak bir erken genel seçimden bu hedefle çıkılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın da bulunduğu bölgede çok ciddi siyasal gelişmeler yaşandığına işaret eden Taçoy, böylesi bir dönemde Kuzey Kıbrıs’ta “Hükümete devam edelim mi yoksa etmeyelim mi” şeklinde gündemler yaratılmasını eleştirdi.

Taçoy, mevcut hükümetin 2022 seçimlerinden bu yana devam eden bir hükümet şekli olduğuna işaret ederek, Ulusal Birlik Partisi’nin hükümet ortaklarında yaşanan ve artık hükümet yapısını zorlayan bir hale gelen olaylara “onların parti içi meselelerdir” demekle yetindiğini anımsattı.

YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile YDP Milletvekili Talip Atalay’ın pazartesi günkü Meclis toplantısına kasıtlı bir şekilde gelmediğini dile getiren Taçoy, her iki ismin de defalarca telefonda aranmış olmalarına rağmen bu aramaları yanıtsız bıraktıklarını söyledi.

Hasan Taçoy, “Ayrılmak istiyorsan ayrıl, ayrılmak istemiyorsan sesini kes ve otur.” dedi.

UBP’nin Ekim ayındaki Cumhurbaşkanı seçimini mutlaka kazanmak zorunda olduğunun altını çizen Taçoy, bu nedenle de adayın bir an önce belirlenmesi ve ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Tatar’ın açıklaması tarihi nitelikte”

Taçoy, Cumhurbaşkanı Esin Tatar’ın “UBP’den tekrar aday olmak isterim” açıklamasının tarihi nitelikte olduğunu söyledi ve UBP yetkili kurullarının bu açıklamanın gereğini yapması gerektiğini kaydetti.

UBP’nin desteklediği adayı ile Cumhurbaşkanı seçimini kazanması halinde bunun hemen ardından yapılacak bir erken seçimde tek başına iktidar olacağını ifade eden Taçoy, son yapılan anket sonuçlarına dikkat çekti.