Taner çıra gibi yandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Kurudere’de, pazarlamacı olarak çalıştığı şirkete ait faturaları sahteleyerek, sattığı kömürlerin parasını cebine indiren Taner Torun, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, zanlının 103 adet fatura sahteleyerek, 831 bin 225 TL para sirkat ettiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Ekren, zanlının 2024 Ağustos ayında pazarlamacı olarak çalışmaya başladığı işyerinde, Eylül ile Aralık ayları arasında, zimmetinde bulundurduğu 103 adet karşılığında, toplam değeri 831 bin 225 TL olan kömürleri, işyeri müşterilerine satmış gibi gösterip muhasebeye vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının elde ettiği meblağı şirkete vermeyerek, çaldığını belirtti.

Zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, meselenin ciddiyetine ve zanlının Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacağına vurgu yaptı ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

