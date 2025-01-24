Gözaltı sayısı 12 oldu

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Bu acıları milletimize yaşatanlar yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı. Şu anda elde edilen bir takım deliller var, kamera kayıtları var, belgelere el konulmuş durumda. Tüm detaylarıyla beraber soruşturulmaya devam edecek." dedi. Bakan Tunç gözaltı sayısının da 12'ye çıktığını açıkladı.

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı altı cumhuriyet başsavcısı yürütüyor.

Can kayıplarının birçoğunun karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı olduğu aktarıldı.

İlk bulgularda öne çıkan yangın merdivenlerinin, binanın inşası sırasında yönetmeliğe uygun olması gerekiyordu. Yönetmelikte, binaların, binanın yük taşıma kapasitesi belirli bir süre için korunabilecek, yangının ve dumanın binanın bölümleri içerisinde genişlemesi ve yayılması sınırlandırılabilecek, yangının civarındaki binalara sıçraması sınırlandırılabilecek, kullanıcıların binayı terk etmesine veya diğer yollarla kurtarılmasına imkân verecek şekilde inşa edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştı.

Yangının çıkış sebebi bilirkişi raporuyla netlik kazanacak

Otelde yangın kapılarının olmadığı de net. Yönetmeliğe göre 4 kattan daha fazla kata hizmet veren yangın kapısının en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması gerektiği de ifade edildi. Yönetmelikte, otel odaları için, "Yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvar ile ayrılır." deniliyor.

Yangının kaynağı olarak işaret edilen mutfaklar için de yönetmelikte, "Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz." hükmü var.

78 canımızı kaybettik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'de katıldığı programda yangınla ilgili soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Tabi yüreğimiz yandı. 21 Ocak'ta meydana gelen yangınla milletçe derinden sarsıldık. Gerçekten büyük bir facia. 78 canımızı kaybettik, 51 vatandaşımız yaralandı. 10 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok büyük bir acı, rabbim dayanma gücü versin. Bazı ailelerde tüm fertlerin çocuklarıyla beraber vefat ettiğini üzülerek gördük maalesef.

Şu ana kadar 12 gözaltı var. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı, sonra yangın uygunluk raporuna tutanaklarını imzalayanlarla ilgili de gözaltı kararı verildi. Süreç devam ediyor. Bundan sonraki kusur durumuna göre Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmeye devam edecek.

Şu anda elde edilen bir takım deliller var, kamera kayıtları var, belgelere el konulmuş durumda. Tüm detaylarıyla beraber soruşturulmaya devam edecek. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletçe bizi derinden sarstı, kaç gündür acıları beraber yaşıyoruz. Bu acıları milletimize yaşatanlar yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı."

