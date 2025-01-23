Soruşturma derinleşti

Suna ERDEN

Akıncılar ile Bodamya köyü arasında Pakistanlı gencin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili hem güneyde hem kuzeyde soruşturma sürerken; iki kesim arasındaki insan kaçakçılığını organize eden kişinin Ali ismiyle bilinen Pakistanlı Rawais Khan olduğu belirtildi.

KKTC’de yaşayan ve Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen kişileri Rum kesimine kaçıran şebekenin elebaşlarından biri olan Khan’ın 2023 yılında Lefkoşa’da meydana gelen Ayça Alav cinayetini işleyen şahısların güneye kaçmasına yardım ettiği öğrenildi.

Bodamya köyünde yaşanan olayla ilgili Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Kamerunlu zanlı yeni itiraflarda bulundu.

Rum basınında yer alan haberlere göre; Kamerunlu zanlı, insan kaçakçılığı işi olacağında Rawais Khan’ın kendisin aradığını ve sınıra getirdiği şahısları aracına alarak Güney Kıbrıs'a geçirdiğini itiraf etti.

Bodamya köyünde Pakistan uyruklu bir kişinin de öldüğü insan kaçakçıları ve Rum polisi arasında yaşanan olayla ilgili soruşturma sürerken, konuyla ilgili haberler Rum basında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ilk olarak bir Kamerunlu, önceki gün de bir İranlı’nın tutuklandığı olayda, aynı aileden 3 Kıbrıslı Türk ile Pakistan uyruklu bir şahıs hakkında tutuklama emri çıkarıldığını yazdı.

Gazete, kovalamaca sırasında polis kurşunuyla ölen Pakistan uyruklu şahısla aynı araçta bulunan ve şahsı yol kenarına bırakan Kamerunlunun polise verdiği ifadede değişikliğe gittiğini bildirdi.

Habere göre; itirafçı Kamerunlu, hayatını kaybeden Pakistanlıyı bıraktığında hayatta olduğunu söylediği ilk ifadesini değiştirerek, Pakistanlının araç içerisinde öldüğünü ifade etti.

Kamerunlu ayrıca, “Ali” ismiyle bildiği bir diğer Pakistanlı Rawais Khan’ın, KKTC’de yaşayan ve Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen kişileri Güney Kıbrıs’a kaçıran şebekenin ele başlarından biri olduğunu belirtti. Bu tür bir iş olacağında “Ali” denen şahsın kendisini telefonla aradığını, kendisinin de “Potamya” (Dereliköy) bölgesine giderek Ali tarafından getirilen şahısları aracına alarak Güney Kıbrıs'a geçirdiğini itiraf etti.

Ele başı KKTC’de mi yaşıyor?

Gazete, Kamerunlunun ardından tutuklanan ve aracında kurşun izleri tespit edilen İranlı’nın cep telefonu görüşmelerinin incelemeye alınacağını belirtirken, Rum polisinin, “Ali” ismiyle bilinen Pakistanlı şahsın KKTC’de ikamet ettiğine inandığını vurguladı.

Haberde, aynı aileden 3 Kıbrıslı Türk ile 27 yaşındaki “Rawais Khan” hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtilirken; KKTC’de tutuklanan ve aracında kurşun izleri tespit edilmesinin ardından olaya karıştığını da itiraf eden Kıbrıslı Türk hakkında neden tutuklama emri çıkarılmadığının ise anlaşılamadığı ifade edildi.

