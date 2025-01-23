Patronlar da sorgulanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Sakarya bölgesinde 8 daireden oluşan bir işyerine baskın yapan polis, orada bulunan 73 kişiden 25’nin çalışma izinsiz ve kaçak olduğunu belirledi.

İş yerindeki bilgisayarlara ve evraklara el konulurken, tutuklanan 6’sı kadın 25 kişinin Bangladeş, Kamerun ve Nijerya uyruklu şahıslardan oluştuğu belirtildi.

Polisin iş yerinin faaliyetlerini araştıracağı belirtilirken, tutuklanan 25 kişi dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli’de ise devriye gezen polis ekipleri aralarında 3 yıldır ülkede kaçak yaşam süren 5 Afrikalıyı tespit etti.

Afrikalı zanlılar dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

6’sı kadın 25 kişi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne ekipler, Sakarya Bölgesi’nde bulunan isimsiz 4 kapılı 8 daireden oluşan bir işyerine, kanunsuz mal tasarrufu şüphesiyle baskın düzenledi.

Ekipler, işyerinde yaptığı arama sonucu, yabancı uyruklu 73 kişiden 6’sı kadın 25 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini tespit etti.

Tutuklanan zanlılar dün sabah Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlıların, Gazimağusa’da meydana gelen KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, Sakarya Bölgesi’nde bulunan isimsiz, 4 kapılı 8 daireden oluşan bir işyerine kanunsuz mal tasarrufu şüphesiyle baskın düzenlediklerini belirtti.

Polis, baskın sonucu işyerinde tespit edilen yabancı uyruklu 73 kişiyle ilgili yapılan ileri soruşturma kapsamında, 6’sı kadın 25 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Devriye gezen ekipler yakaladı

Ülkede kaçak yaşam süren ve Gönyeli’de devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklanan Afrikalı 5 kişi de dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, duruşmada zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdüğü tarihleri açıkladı.

Polis memuru, zanlıların 17 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Alusune Barrie'nin 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplam 49 gün, Hassan Bangura'nın 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 415 gün, Sahid Kanu'nun 21 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam bin 153 gün, Kelly Kazi Sangalia ve Micheal Kazı Nzanzu'nun 6 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam 742 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini söyledi. Polis, tutuklanan zanlılarla ilgili sivil muhaceret dairesinden bilgi alınacağını, ülkede kaçak kaldıkları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını belirterek, 3 gün ek tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.