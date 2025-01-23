İçmeden duramıyor

Suna ERDEN

Alkollü sürüşten dolayı yazılan cezayı ödemediği için önceki gün mahkemeye çıkarılarak, ehliyeti iptal edilen Cafer Doğan, aynı günün akşamı 230 miligram içki tesiri altında araç kullanarak kaza yaptı.

İş yerine ait aracı izinsiz aldığı, ehliyetsiz bir şekilde direksiyon başına geçtiği de belirtilen zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Teminata bağlanan zanlı, şartları yerine getiremeyince cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 21 Ocak 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesi üzerinde 230 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki FS 303 plakalı salon araç ile seyreden zanlının, Başbakanlık trafik ışıklarına geldiğinde önünde seyreden ve tarafına kırmızı ışık yandığı için durmak zorunda kalan Tolun Karanfiller yönetimindeki SP 535 plakalı aracın arka kısmına çarptığını söyledi.

Polis; kazada yaralanan olmazken, SP 535 plakalı araçta 35 bin TL, FS 303 plakalı araçta ise 20 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak Merkez Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.

Polis; Doğan’ın 16 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa'da yüzde 156 miligram alkol tesiri altında araç kullandığı tespit edilerek; sabit para cezası ile 100 ceza puanı kesilerek rapor edildiğini, zanlının cezayı yasal süre zarfında ödemediğinden 21 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak davasının neticeleninceye değin sürüş ehliyetinin geçici olarak iptal edildiğini anımsattı. Polis; zanlının 24 saat dolmadan ve sürüş ehliyeti mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen, yine sınır üstü olan yüzde 230 miligram alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullandığını kaydetti.

Teminatı karşılayamadı

Polis; Doğan’ın kaza yaptığı aracın iş yerine ait olduğunu, işverenin zanlının aracı mesai sonrası aldığından haberi ve izni olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının KKTC'de çalışma izinli olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

