Yunanistan karıştı

Yunanistan’ın Kardiça ilinde çiftçilerle polis arasında çıkan arbedede, polisin eylemci çiftçilere biber gazıyla müdahale ettiği bildirildi. Yunanistan'da, ekonomik destek talebiyle eylem yapan çiftçiler, E-65 karayolunu kapatma girişiminde bulundu. Traktörlerle karayolunu kapatmaya çalışan çiftçiler ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, çiftçilerin yol kapama eylemi sırasında polis, geçişi engellemeye çalışan eylemcilere müdahale etti. Arbedenin ardından polis, eylemcileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Yunanistan'ın Attiki bölgesinde ise taksiciler iş bırakma eylemi yaptı.

Attiki Taksiciler Sendikasının çağrısıyla yapılan eylem çerçevesinde, taksiciler dün yerel saatle 09.00'dan 15.00'e kadar iş bıraktı.

Taksiciler iş bırakma eylemiyle en azından yolcu taşırken, otobüsler için ayrılmış şeritlerin kullanılabilmesi gibi taleplerini dile getirdi.

Eylem için bir araya gelen taksiciler, Ulaştırma Bakanlığı önünden araçlarıyla geçti.

Avukatlar da eylemde

Yunanistan'da avukatlar da duruşmalara katılmama eylemi yaptı

Atina Barosundan yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak'ta alınan karar çerçevesinde avukatlar, bazı özel durumlar dışında dünkü duruşmalara katılmadı.

Avukatlar, hükümetin kadına şiddet ve aile içi şiddetle mücadele kapsamında hazırladığı yasa tasarısının hazırlık aşamasına dahil edilmemelerine tepki olarak eylem yapıyor.

İki gün sürmesi planlanan eylem, bugün de devam edecek.

