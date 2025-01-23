Aşkın sınırı yok

Suna ERDEN

Kıbrıslı liderler yeni kapı açma konusunda başarısız kalırken, Yunan vatandaşı olan Evgenia Kanellaki; turist vizesiyle KKTC’ye gelen Türk sevgilisi Taylan Özgür Özer’i, aracının bagajına koyarak güneye geçirdi. İki gün süreyle güneyde gezip tozan çılgın aşıklar, daha sonra aynı yöntemle kuzeye dönüş yaptı.

Metehan Sınır Kapısı’nda şüpheli tavırlar sergileyen Evgenia Kanellaki polisin dikkatini çekince aracında arama yapıldı.

Polis bagaja saklanan Özer ile sevgilisini karakola götürüp sorguladıktan sonra dün mahkemeye çıkardı. Mahkeme genç aşıkları bir ayı geçmemek üzere cezaevine gönderdi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 19 Ocak 2025 tarihinde saat 05.58'de Lefkoşa' da Metehan Kara Sınır Kapısı’nda güneyden kuzeye geçmek üzere giriş kabini önüne gelen 'KYH 773' plakalı araç sürücüsü Evgenia Kanellaki’nin gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmak üzere görevli memura belgelerini sunduğu esnada, şüpheli tavırlar sergilediğini söyledi. Polis; zanlının aracında, yapılan aramada bagaj kısmı içerisinde KKTC'ye geçiş sağlamaya çalışan Taylan Özgür Özer’in tespit edildiğini açıkladı.

Polis; yapılan ileri soruşturmada zanlıların yine aynı şekilde 17 Ocak 2025 tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısından güneye geciktiklerinin belirlendiğini kaydetti. Polis, yapılan araştırmada zanlı Özer’in 11 Ocak 2025 tarihinde Ercan Havalimanından ülkeye giriş yapıp, KKTC’ye turist olarak geldiğini belirlediklerini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması durumunda KKTC topraklarını gayri yasal şekilde terk ederek, aynı suçu tekrar işleyebileceklerini belirten polis, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025, 09:53