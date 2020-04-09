‘Corona’ gerekçe olamaz

Melis GÜNEL

Boşanma davalarının önemli avukatlarından Boysan Boyra, Coronavirüs nedeniyle eve kapanan bazı çiftlerin, boşanma niyetini ertelediğini belirterek, normal yaşama dönüldüğü zaman davalarda patlama yaşanacağını söyledi.

Boyra “Ama benim tavsiyem çiftlerin bu süreci bir fırsat olarak değerlendirmesi ve yakınlaşmasıdır” dedi.

“Eşimde Coronavirüs var o yüzden boşanmak istiyorum” gibi bir yaklaşımın kabul görmeyeceğini belirten avukat Boyra, bu sorunun boşanma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceğini söyledi. Boyra, illa ki boşanmak isteyenlerin eşinin kusurunu ortaya koyması gerektiğini söylerken önemli bir konuya dikkat çekti. Boyra “gelecek endişesi cinsel ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir” dedi.

Boşanmalarda patlama olacak

Diyalog TV’de yayınlanan Güne Merhaba programına konuk olan Boysan Boyra, Coronavirüs sürecinde evde kalınması gerektiğini ifade ederek, bu durumun evlilikler üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Boysan Boyra, karantina günlerinin sona ermesi ile boşanmalarda patlama yaşanacağı uyarısında bulundu.

Boyra, devde kalma süresinin uzaması ve birçok sorunun cevapsız kalmasıyla insanlarda kaygı oranın arttığına dikkat çekti. Boyra, artan kaygı probleminin bireysel ilişkilerde büyük rol oynadığı vurguladı. Boysan Boyra, bunun sonucunda da eskiden hoşgörü ile yaklaşılan birçok konuda artık tahammülsüzlük ortaya çıktığını ve bireysel ilişkilerde birbirinden uzaklaşıldığını savundu.

Dünya genelinden örnek veren Boyra, özellikle karantinanın kalktığı şehirlerde boşanmaların arttığına da dikkat çekti. “Büyük bir ihtimalle eve kapanma süreci geçtiğinde boşanmalarda büyük bir artış olacak diye düşünmekteyim” ifadelerini kullanan Avukat Boyra, ekonomik kaygılar bir yana psikolojik olarak da “bana yaklaşma” tutumu yüzünden “yarın ne olacak?” kaygısının da arttığına dikkat çekti.

Cinsel yaşamı da etkiler

Boyra, içinde olduğumuz sürecin eşler arasındaki cinsel yaşamı da etkilediğini söyledi. Avukat Boyra, psikologların açıklamalarını takip ettiğini ve bu konuda iki farklı görüş ortaya çıktığını söyledi.

Bir kısım terapistin bu durumun partnerleri birbirine yaklaştırdığını, ilişkilerin iyileşmesi için bir fırsat olduğu görüşünü ortaya koyduğunu açıklayan Boysan Boyra, kısım terapistin ise partnerlerin birbirine yaklaşmaması gerektiğini savunduklarını dile getirdi.

Avukat Boyra, çiftlere bu dönemde aynı çatı altında yapışık ikizler gibi davranmamalarını önerdi.

Çiftlere,“Aynı evde alan açın” çağrısında bulunan Boyra, “Birbirinize nefes alma fırsatı verin” dedi.

Boysan Boyra, ancak bu şekilde daha sağlıklı ilişki yürütülebileceğine ve evde kalma sürecinde evliliklerin daha iyi korunabileceğine dikkat çekti.