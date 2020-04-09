İhmal var iddiası

Kuzey Kıbrıs’ın tanınan isimlerinden emekli Orman Yüksek Mühendisi 76 yaşındaki Doğan Gürgen dün hayatını kaybetti.

Orman Mühendisleri Odasında uzun yıllar başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve çevreyle ilgili çalışmaları ile bilinen Gürgen’in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Gürgen’in 46 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenilirken, kızı Damla Gürgen, babasının ihmal sonucu öldüğünü savundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Damla Gürgen, babasının basit bir ameliyat olduğunu ancak operasyon öncesi gerekli testler yapılmadığını, önce kalp krizi geçirdiğini, ardından beyninde hasar oluştuğu için yoğun bakıma girdiğini ifade etti.

Alt tarafı basit bir ameliyattı

“Sonunun böyle olacağını bilse gider miydi ameliyata” ifadesini kullanan Damla Gürgen’in paylaşımı:

“Sadece basit bir ameliyat olacaktı, eğer tüm tetkikler düzgün yapılsaydı.

Kalbinde 3 damarı tıkalı olan bir hastayı doktor ameliyata alır mıydı?

Aldı, çünkü damarlarının tıkalı olduğunu bilmiyordu, çünkü ameliyattan önce tüm testler yapılmadı.

Ameliyat başarılı geçti. Çünkü alt tarafı basit bir ameliyattı.

Peki ya sonrası… Hastalandığımızda en güvendiğimiz kişiler sizler yemin verip doktor olan sizler...

Hadi test yapmadınız, iki gün boyunca karnının ağrıdığını söylediğinde neden anlamadınız?

İki gün kıvrandı ağrıdan, gazdır deyip boyuna gaz ilacı verdiniz. Oysaki gaz dediğiniz şey kalp krizi belirtileriydi. Sonunda kalp krizi geçirdi. Oda yetmedi kalbi durdu. Kalbini çalıştırabilene kadar ki sürede ise beyni hasar gördü çünkü oksijensiz kaldı. Sonrası mı? 46 gün yoğun bakımda direndi. Son ana kadar direndi ve ilk defa kaybetti... Alt tarafı basit bir ameliyattı.

Sonunun böyle olacağını bilse gider miydi ameliyata? Veya biz izin verimiydik...

Artık koskoca bir boşluk var içimizde, anlatamayacağım kadar boş, bomboş.

Şimdi gökyüzü bile ağlıyor senin gidişine, tıpkı bizler gibi.”

Sevenleri çok üzgün

Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Milletvekili Erkut Şahali Gürgen’in ölümünden dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Soysal medya hesaplarından paylaşım yapan Erhürman ile Şahali şunları belirtti:

Erhürman: Hakkını helal et koca çınar

“Bölgemiz bir çınarını, gerçek bir vatanseverini, yaşayan bir tarihi kütüphaneyi, gerçek bir Kıbrıs sevdalısını yitirdi. Daha bir hafta önce evinde ziyaret edip 30 dakika muhabbet ettim, dertleştim. Muhabbetin çok güzeldi elvahit dayı. Ne acelen vardı sana gelecektik. Ama hayat bu cenazene geleceğiz. Hakkını helal et koca çınar. Bizim hakkımız varsa helal olsun. Melekler yoldasın olsun koca çınar.”

Şahali: Hepimize sabır dilerim

“İyilik timsali, melek gibi bir insanı, Doğan Gürgen abimizi kaybettik. Üzüntümü tarif edecek cümle bulamıyorum. Son yolculuğunda yanında olamamak kahrediyor. Doğan abimize rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı, hepimize sabır dilerim.

Hep direndi, buna da çok direndi ama ne yazık ki, ilk kez kaybetti!

Çok sevdiğim, birlikte çalışma ayrıcalığını yaşadığım Doğan Gürgen’in ölümünden çok büyük üzüntü duyuyorum.

100 yıllık açık bir yara olan "Pluşa Ormanı" meselesini çözecek yasayı o olmasaydı tamamlayamazdık.

And olsun, o yasa geçecek Doğan abi, huzurla uyu.”