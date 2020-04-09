Krizin kurbanı olmayalım

Ömer KADİROĞLU

Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerden alışveriş yapmaya devam eden vatandaşlar, ciddi fiyat farklılığına dikkat çekerek, devletin daha etkin denetimler yapmasını istiyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Bazen 2-3 market geziyor ve en uygun fiyat kimde ise ondan

alışveriş yapıyoruz” diyor. Vatandaşlar, özellikle işsiz kalan kesimin, tüketim maddesi alırken kuruş hesabı yapmaya başladığını belirtiyor.

Vatandaşlar ne dedi…?

Mehmet Ali Kasap

“Market fiyatları son zamanlarda çok pahalı oldu. İçerisinde bulunduğumuz bu süreçte daha da düşmesini bekliyorduk ancak tersi oldu. Vatandaşın alım gücü zaten düşmüştü bir de üzerine salgını fırsat bilenler fiyatları yükseltti. Çok şeyin fiyatı yükseldi. Marketler arasında da fiyat farkı oluyor. Bu konuda devlet denetimler yapmalı ve caydırıcı cezalar uygulayarak krizi fırsata çevirenlere engel olmalıdır.”

Hasan Sarıfakıoğlu

“Evimizin temel ihtiyaçları için markete çıktık. Emekliyim ve çok alışveriş yapma lüksüm yok.

Coronavirüs salgını nedeniyle market fiyatlarında bir artış söz konusu oldu. ‘Halkımızın yanındayız’ diyen market yöneticileri fiyatları yükseltti.

Şu dönemde en fazla çalışan işyerleri marketler olmasına rağmen fiyatlara yaptıkları artış kesinlikle doğru değildir. Ülkede bir salgın varken indirime gitmeleri gerekliydi. Devlet yetkilileri denetimler yaparak, krizi fırsata çevirenleri tespit etmelidir. Vatandaşın iyiliği için çalışma yapmalıdır.”

Ercan Efe

“Coronavirüs salgını nedeniyle bazı market ürünlerinde artış yaşandı. Bu bağlamda devlet yetkililerinin denetlemeler yaparak bunu engellemesi gerekiyor. Kriz günlerini fırsata çevirmek yerine herkes dayanışma içerisine girmelidir. Zor günler bu şekilde atlatılabilir.”

Hasip Bayraktar

“Fiyatlarda pek fazla bir fark görmedim. Sürekli olarak aynı marketten alışveriş yaptığım için piyasayı bilmiyorum. Coronavirüs salgınını fırsat bilip fiyatlarda artışa gidildiğini duyuyorum. Bu konuda devletin denetleme yaparak kendi kafasına göre fiyatları değiştiren kişilere cezalar uygulaması gerekiyor. Alım gücü düşen vatandaşın yükünü daha da artırmasınlar.”

Fatma Kaya

“Coronavirüs salgını çıkalı marketlere çok sık gitmiyorum. Marketlerde bu süreçte çok bir artış olmadığını aksine bazı ürünlerde indirimler yapılarak vatandaşa yardımcı olunduğunu düşünüyorum. Bazı marketler, Coronavirüs salgını fırsata çevirerek fiyatları yukarıya çekti. Devlet denetleme yaparak fiyatların düşürülmesini sağlamalıdır. Vatandaşın alım gücü kötü bir durumdayken devletin de halkın yanında olmasını istiyoruz.”

Mustafa Şoföroğlu

“Genel olarak haftalık ihtiyacımı alıp çok fazla dışarıya çıkmamaya çalışıyorum. Coronavirüs salgını çıktığı ilk zamanlarda fiyatlarda bir yükseliş yaşanmıştı. Daha sonra fiyatlar normale çekilerek vatandaşlara yardımcı olunmaya çalışıldı. Marketler temel ihtiyaç malzemelerini ithal ettiği için belli dönemlerde fiyatlar yükseliyor. Ne kadar istesek de bu fiyatlar bir düşüp bir yükselecektir. Devlet yetkilileri çalışmalar yaparak dalgalanmaların vatandaşa yansımasını önlemelidir. Özellikle de içerisinde bulunduğumuz süreçte vatandaşa yardımcı olunması gerektiğini düşünüyorum.”

Savaş Özyakar

“Salgın çıktıktan sonra piyasada fiyatlar çok yükseldi. Daha önce 10 TL’ye 100 adet maske alınırken şimdi iki tanesi 5 liraya satılıyor. Bunun gibi piyasada birçok ürünün fiyatı salgın sonrasında yukarıya çekilmiştir. Devlet bu konuda çalışmalar yaparak artan fiyatlarla ilgili denetimler yapmalıdır.

Alım gücü düşen vatandaşların daha fazla zorluk içerisine girmemesi sağlanmalıdır. İyi bir denetim şarttır.”