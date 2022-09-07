Vurdu, morarttı

Lefkoşa’da birlikte yaşadığı kız arkadaşını kendisine yemek yapmadığı gerekçesiyle darp ettiği iddia edilen Türker Batural, ciddi darp suçlamasıyla tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kız arkadaşını darp ederek, vücudunun çeşitli yerlerinde yüzeysel sıyrıklar oluşmasına neden olduğu açıklandı. Zanlının kız arkadaşının başına vurduğu, alnını morarttığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 4 Eylül 2022 tarihinde, saat 18.15 sıralarında Lefkoşa'daki ikametgahı içerisinde sevgilisi olan I. A. P.'yle kendisine yemek yapmadığı gerekçesiyle tartıştığını söyledi. Polis, zanlının tartışma esnasında kız arkadaşının başına doğru vurup alnının morarmasına yol açtığını belirtti.

Zanlının, kız arkadaşının kollarından ve gövdesinden tutup evin çeşitli yerlerine doğru ittirdiğini de dile getiren polis, vücudunun muhtelif yerlerinde yüzeysel sıyrıklar oluşmasına neden olduğunu vurguladı.

Polis, şikayetin 5 Eylül 2022 tarihinde yapıldığını, I. A. P.'nin aynı tarihte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde fiziki muayeneden geçirildiğini ve vücudunda darp ile cebir izi olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini bildirdi. Polis, zanlının yine aynı gün tutuklandığını belirterek, yürütülen soruşturma kapsamında olayın gerçekleştiğine dair tanık ifadesi bulunduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlının etki etme olasılığı kalmadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 8 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 150’er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.