Çayönü ağlıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde, Güvercinlik ile Çayönü köyleri arasında meydana gelen traktör kazasında Süleyman Arcanlı (68) ile eşi Suzan Arcanlı (66) hayatını kaybetti. Kazanın, Çayönü köyünde bulunan mandıralarından dönen çiftin tali yoldan ana yola çıkmaya çalıştıkları sırada meydana geldiği belirtildi. Çayönü köyünde ikamet eden çiftin acı haberinin duyulmasının ardından yakınları ve köy sakinleri olay yerine akın etti. Yaşanan kaza bölgede büyük üzüntüye neden olurken, Arcanlı çiftinden geriye iki evlat ve torunları kaldı.

Kaza nasıl oldu

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Süleyman Arcanlı yönetimindeki AG 193 plakalı traktör, dere yatağını geçmeye çalıştığı sırada sol arka tekerinin kayması sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki dere yatağına devrilerek tavanı üzerinde durdu. Kazada, sürücü Süleyman Arcanlı ile traktörde yolcu olarak bulunan eşi Suzan Arcanlı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında traktörün altında sıkışan çift, olay yerine çağrılan ekiplerin müdahalesi ve vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılabildi. Kazada yaşamını yitiren çiftin Çayönü köyünde ikamet ettiği belirtilirken, olay yerine gelen yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı gözlemlendi.

Köyümüze ateş düştü

Öte yandan Patates Üreticileri eski Başkanı Ahmet Yeşilada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Köyümüze ateş düştü. Köylümüz Süleyman Arcanlı ve eşi Suzan Arcanlı öğle saatlerinde geçirmiş oldukları kazada traktörün devrilmesi nedeniyle hayatlarını kaybetmiştir. Başta ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler, merhuma ve eşine Allah’tan rahmet dilerim. Köyümüzün başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026, 10:05