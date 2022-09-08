Milyonlar dönüyor

Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Türk taşınmaz mallarının, bu taşınmazların idaresinden sorumlu “Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları İdaresi Birimi” üyeleri ve bazı siyasiler tarafından suiistimal edildiklerine ilişkin Rum basınında yer alan iddialar dün de devam etti.

Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Türk Taşınmazlarını Kendi Aralarında Paylaştılar – Baf Belediye Başkanı, Başkan Adaylarından Birinin Kıbrıs Türk Taşınmazlarına İlişkin Skandalını Duyurdu” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum “Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları İdaresi Birimi” ve Kıbrıs Türk taşınmazlarının dağıtımından yetkili danışman hizmetleri üyelerinin, Kıbrıs Türk taşınmazlarını kendileri ve akrabaları arasında dağıttığı yönündeki iddiaların, Baf Belediye Başkanı’nın dünkü açıklamalarıyla birlikte daha da güçlendiğini yazdı.

Gazete, Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un dün Rum basınına yansıtan açıklamalarıyla gündeme gelen olayın, Kettiros’un, Kıbrıs Türk taşınmazlarının idaresinden sorumlu birimlerden, bu taşınmazları kullananların listesini talep etmesi ancak listenin 6 ay geçmesine rağmen meclise iletilmemesiyle patlak verdiğini aktardı.

Gazete, Kettiros’un, Kıbrıs Türk taşınmazlarının, bunların idaresinden sorumlu kişiler ve yakın akrabaları tarafından suiistimal edildikleri yönünde kuşkular olduğunu, bu taşınmazları kullanan kişilerin listesinin ilgili birimlerden talep edilmesinin üzerinden 6 ay geçmesine karşın söz konusu listenin iletilmediğini açıklamasının ardından, söz konusu listenin bugün Meclis’e gönderilmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre Kettiros dünkü açıklamasında, liste gönderilir gönderilmez Hukuk Dairesi ve Sayıştay’ın inceleme başlatacağını belirterek, “çıkar çatışması olup olmadığının inceleneceğini” ifade etti.

Fedonas’ten yeni açıklama

Öte yandan Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos yaptığı açıklamada, “Mandria” (Yeşilova) bölgesindeki sahil şeridinde bulunan Kıbrıs Türk taşınmazlarına ilişkin “milyonluk skandaldan” bahsetti.

Habere göre Fedonos “bazılarının, meclise yeni yasa getirme kisvesi altında sorunları hasır altı ettiğini” iddia ederek “Bunlar, Kıbrıs’ın ekonomik-siyasi sistemiyle desteklenen Kıbrıslı Rum göçmenlerin veya göçmen olmayanların, Kıbrıs Türk taşınmazlarına onlarca yıldır kullanarak yasadışı şekilde zengin olmalarının arkasında yatan skandalları gizlemek için bir kamuflajdır” şeklinde konuştu.

Fedonos, “1974 öncesinde Kıbrıs dışında yaşamayan ve taşınmazlarını satamayan Kıbrıslı Türklerin, bu şebekenin üyelerinin bu taşınmazların devirlerinin yapılmasının yolunu bulmaları sonrasında taşınmazlarını gerçek değerlerinin altında satmaya ikna edildiklerini” de iddia etti.

Fedonos ayrıca, “bu konuları düzenlemesi öngören yasanın sunulmasından birkaç gün önce, bir göçmenin iş yerinin bulunduğu ayrıcalıklı bir Kıbrıs Türk taşınmazının bir iş adamına yeniden kiralanmasının sağlandığını” belirterek bilgisi olan herkesin kamuoyuna açıkça konuşması çağrısında bulundu.

Rum başkanlık seçimlerinde aday olan bazı kişilerin de bu skandallarda yer aldığı iddiasında da bulunan ve önümüzdeki günlerde bazı şeylerin ifşa olacağını belirten Fedonos, İçişleri Bakanını da, iddialarını araştırmaya davet etti.