Çöplük oldu

Gazimağusa’nın Çanakkale bölgesinde inşasına 1974 Barış Harekatı öncesinde başlanmış bir kilise vardır. Yarım inşaat halindeki bu kilise tam 48 yıldır atıl vaziyette duruyor.

Aradan geçen bu kadar uzun sürede inşaat bitirilmediği gibi, her tarafı çöplerle kaplandı. Akşamları uyuşturucu kullanıcıları burada toplanıyor veya alkolikler geliyor, fuhuş yapılıyor.

Çevresinde ağaç boyuna ulaşmış otlar temizlenmediği gibi, motor ve araba parçaları, hurda eşyalar buraya atılıyor. Çok sayıda eski motosiklet de kilisenin çevresinde tutuluyor.

Bölge halkının yaptığı şikayetlerin sonuç vermediği, kuzeye geçen Rumların ve yabancıların da bu manzara karşısında yetkililere tepki verdiği ifade ediliyor.