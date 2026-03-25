Bıçağı alıp gitti

Lefkoşa’da gece yarısı meydana gelen olayda 21 yaşındaki S.K., alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada kavga ettiği B.A.’yı bıçakladı. Annesine küfür ettiği gerekçesiyle B.A.’yı yaralayan zanlı, bıçakla birlikte polise giderek, teslim oldu. Zanlı, dün “yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve sarhoşluk” suçlarından tutuklanan S. K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 23 Şubat tarihinde saat 23.00 sıralarında Tazminat Sokak üzerinde meydana geldiğini anlattı. Polis, zanlının olay sırasında 100 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunu ve annesine küfür ettiği gerekçesiyle B.A. ile tartışma yaşadığını belirtti. Yaşanan tartışma sırasında zanlının tasarrufunda bulunan 24 santim uzunluğundaki bıçağı kullanarak, kaçmaya çalışan B.A.’yı yaraladığını kaydeden polis, olay sonucu müştekinin vücudunda 8 santim uzunluğunda kesi oluştuğunu ifade etti.

Polis, zanlının olayın hemen ardından suç aleti bıçakla birlikte teslim olduğunu belirtti. Polis memuru; yaralanan şahsın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını ve yapılan müdahalenin ardından sabah saatlerinde taburcu edildiğini söyledi.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten polis, olayla ilgili alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

