Suna ERDEN

Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda 120 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan 33 yaşındaki paket servis elemanı Pakistanlı A.M. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Gönyeli bölgesinde konumlara uyuşturucu bırakarak satışını yapan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Tutuklanmadan önce bir restoranda çalışan zanlının çalışma izninin işveren tarafından sonlandırıldığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 12 Mart 2026 tarihinde Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada ise 48 gramı satışa hazır paketlenmiş olmak üzere toplam yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının çalışmakta olduğu iş yerinde yapılan aramada, ambar kısmında 5 ayrı paket halinde toplam yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Gram gram sattı

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini; bir şahsın yönlendirmesiyle 12 Mart tarihinde bin 500 Euro karşılığında yaklaşık 130 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde satın aldığını beyan ettiğini aktardı.

Polis, zanlının 130 gram uyuşturucu maddenin yaklaşık 9 gramını 8 bin 400 TL karşılığında sattığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının ayrıca 5 Mart tarihinde yine bin 500 Euro karşılığında yaklaşık 130 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde satın aldığını, bu miktarın 6 gramını kendisi için ayırdığını ve geriye kalan kısmını Gönyeli bölgesinde farklı noktalara bıraktığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu aldığı ve uyuşturucu sattığı şahısların arandığını, 2 adet cep telefonunun incelendiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının hücrelerde tutuklu kalmasına gerek olmadığını belirterek, dava dosyası hazır oluncaya kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlıyı 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderdi.