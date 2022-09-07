Botoks ekibi cezaevinde

Suna ERDEN

Ülkeye sık aralıklarla turist vizesiyle giriş yapıp izinsiz botoks yaptıkları belirtilen Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün, 3 kadını işletmecilerinde çalıştıran Girne’de faaliyet gösteren Ago Güzellik Merkezi direktörü Barış Oral ile bir başka güzellik merkezinin işletmecisi Ayşe Horan dün mahkemeye çıkarıldı.

Turist vizesi bulunan Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün yasal bağları zayıf olması nedeniyle cezaevine gönderildi. İşletmeciler ise yargılanıncaya kadar teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Ağustos 2022 tarihinde Girne’de Şht. Orhan Durusoy Sokak adresinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Barış Oral'ın yaptığı Ago Güzellik Merkezi içerisinde zanlılar Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün'ün yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri gerçekleştirerek, Tabipler Birliği Yasasına aykırı harekette bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılar Barış Oral, Ceylan Erdoğan ve Hivay Gülişan Öztürk’ün suçüstü, Şebnem Ağırgün’ün daha sonra tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların tasarruflarında gümrüğe beyan edilmeden KKTC'ye getirmiş oldukları muhtelif marka ve miktarda botoks ve dolgu malzemeleri, enjektör ve iğne uçları ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, ayrıca 48 bin 210 TL, bin 800 Euro, 450 sterlin ve 500 dolar nakit para da bulduklarını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Ceylan Erdoğan ve Hivay Gülişan Öztürk’ün 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yine Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de yetkili makamdan izinsiz botoks işlemi yaptıklarına dair tespit yapıldığını ifade etti. Polis, söz konusu güzellik merkezinin işletmecisi Ayşegül Horan’ın da gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, zanlıların ifade verip yaklaşık 50 kişiye işlem yaptıkları beyanında bulunduğunu söyledi. Polis memuru, Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün'ün ülkeye 26 Ağustos tarihinde giriş yaptıklarının da tespit edildiğini belirtti. Polis, Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün’ün ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ifade ederek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Polis memuru, işletmeciler Barış Oral ile Ayşegül Horan’ın teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün’ün 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine, diğer iki zanlının da 10’ar bin TL nakit, 2’şer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmasına emir verdi.