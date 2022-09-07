Yatak çarşafı incelemede

Hüseyin ÇİÇEK



Gazimağusa’da bir otel odasına girerek uyumakta olan Avusturyalı turiste saldırdığı ileri sürülen A.E.’nin polise verdiği ifadede, “evet odaya girdim, ancak kadına saldırmadım” dediği ortaya çıktı. Zanlı, dün tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlının, 5 Eylül 2022 tarihinde, saat 01.45’te, Gazimağusa’da bir otelin 2209 numaralı odasının güneye bakan penceresinden içeri girerek, odada uyumakta olan 27 yaşındaki B.L. isimli kadının vajina kısmına dokunup yalayarak cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Şikayet üzerine güvenlik kameralarından zanlının odaya girdiğinin tespit edildiğini aktaran polis, kısa sürede yakalandığını, verdiği ifadede, odaya girdiğini kabul ettiğini ancak cinsel saldırında bulunduğu suçlamasını reddettiğini bildirdi.

Çarşaf emare alındı

Odada yatak üzerindeki çarşafın emare alındığını aktaran polis, zanlıdan da emare olarak kan örneği alındığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.