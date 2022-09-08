Şarkılarıyla büyüledi

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Ceceli, Girne Kültür Sanat Günleri dolayısıyla dün akşam konser verdi.

Girne Amfi Tiyatro’da yer alan konserde, ünlü sanatçı sahneye son zamanların popüler şarkısı olan ‘Salıncak’la çıktı. Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicilere coşkulu bir akşam yaşatan Ceceli, sahnede yaptığı darbuka şovuyla da izleyicilerden büyük alkış aldı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde sanatçıya çiçek ve hediye takdim ederek teşekkür etti. Girne Kültür Sanat Günleri’nde 22 Eylül’de Leman Sam, 12 Ekim’de Kolpa konseri yer alacak. Konser biletleri, 100 TL karşılığı mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi, Belediyeye bağlı muhtarlık vezneleri, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza ile Rüstem Kitap Evi ve konser öncesinde amfi tiyatro girişinden temin edilebiliyor.

