Gerçek bir hakiye

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın sunduğu ‘Yaftalı Tabut’ oyunu ile devam etti.

Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da izlediği oyunun sonunda, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’e Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut tarafından plaket takdimi yapıldı.

Oyunun konusu

Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist Fatma Nudiye Yalçı’nın hikayesi anlatılıyor. Oyunda Yalçı'nın mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor. Oyunda burjuva bir ailede yetişmesine karşın insanlık için eşitlik mücadelesi veren Fatma Nudiye Yalçı’nın verdiği mücadele ve yaşadığı zorluklar Türkiye’nin 1900’lü yıllarının başından 1970’lere kadar uzanan dönemini gözler önüne seriyor.

