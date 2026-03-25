Tablo üzücü

Ülkemizde son bir haftada meydana gelen 54 trafik kazasında bir can kaybı oldu, 24 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın 16-22 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre; kazaların 19’u süratli araç kullanmaktan, 12’si dikkatsiz sürüşten, 9’u kavşakta durmamaktan, 8’i yakın takipten ve 6’sı diğer nedenlerden kaynaklandı. Kazaların toplam hasarı 2 milyon 589 bin 123 TL olarak kaydedildi. Lefkoşa’da 20, Gazimağusa’da 15, Girne’de 8, İskele’de 3 kazanın meydana geldiği belirtildi. Aynı dönemde ülke genelinde 2 bin 649 araç sürücüsü denetlenirken, 148 araç trafikten men edildi ve 7 sürücü tutuklandı. Ayrıca 1.707 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin açıkladığı trafik suçları dağılımı şöyle: süratli araç kullanma 881, mobil araçla tespit edilen sürat suçları 41, tehlikeli sürüş 18, dikkatsiz sürüş 22, ruhsatsız araç kullanma 91, ehliyetsiz araç kullanma 5, alkollü araç kullanma 35, sürüş sırasında cep telefonu kullanma 10, emniyet kemeri takmama 24, trafik levha ve işaretlerine uymama 49, trafik ışıklarına uymama 13, muayenesiz araç kullanma 58, sigortasız araç kullanma 18, yolcu taşıma izinsiz araç kullanma 5, özel eşya taşıma izinsiz araç kullanma 3, camlara görüşü engelleyici film yapıştırma 20, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma 4, ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma 1 ve diğer trafik suçları 450 olarak kaydedildi.